Sosyal medyadan yardım istemişti... Bakan harekete geçti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Selçuk'un, Twitter hesabından amcasının istismarına uğradığını iddia eden ve sosyal medyada yayımladığı videoyla yardım çağrısında bulunan Bahar Selçuk'la ilgili sürecin takip edilmesi talimatı verdiği bildirildi.

Paylaşımda, "Sosyal medyada yayınladığı video ile yardım çağrısında bulunan Bahar Doğrul için Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatıyla İzmir İl Müdürlüğümüz tarafından çok yönlü çalışma sürdürülmekte, hukuki süreç takip edilmektedir. Bütün ihtiyaçları noktasında Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı olarak kızımızın yanındayız." ifadelerine yer verildi.

Sosyal medyada yayınladığı video ile yardım çağrısında bulunan Bahar Doğrul için Bakanımız @ZehraZumrutS’un talimatıyla İzmir İl Müdürlüğümüz tarafından çok yönlü çalışma sürdürülmekte,hukuki süreç takip edilmektedir.Bütün ihtiyaçları noktasında ÇSHAB olarak kızımızın yanındayız. — Aile Bakanlığı (@ailebakanligi) 25 Temmuz 2018



