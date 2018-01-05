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Sosyal medyanın yeni fenomeni Mersin Valisi! Öğrenciler kral ilan etti

GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 13:10 | Son Güncelleme 42 dakika önce

Mersin Valisi Ali İhsan Su, sağanak nedeniyle merkez ve bazı ilçelerde okulların bugün için tatil edildiğini açıkladı. Okulların tatil edilmesine sevinen öğrenciler,sosyal medyadaki paylaşımlarında Vali Su’ya’kral’ diye seslendi.

Sosyal medyanın yeni fenomeni Mersin Valisi! Öğrenciler kral ilan etti

Vali Ali İhsan Su; Meteoroloji’nin yoğun sağanak uyarısı üzerine, Mersin merkez Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçeleri ile Tarsus, Erdemli ve Silifke ilçelerinde, ilk ve ortaokullarla ve liselerde eğitime bugün ara verildiğini Twitter üzerinden duyurdu. Vali Su’nun tweet’i binlerce beğeni aldı. Okulların tatil edilmesine sevinen öğrenciler sosyal medyada Vali Su’yu ’kral’ ilan edip, fotoğrafının üzerinetaç ekleyerek paylaşımlar yaptı. Öğrencilerin ’Mersin evimiz Ali İhsan Su babamız’, ’Sen nasıl bir kralsın Vali baba’, ’Parti kur oy verelim Vali baba’, ’Kral ya. Yarın 3 sınavım vardı, sana aşığım’, ’Valim sen en sevdiğim kral’ ve ’Sen efsane bir Valisin’ paylaşımları görenleri gülümsetti.

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Anahtar Kelimeler:
Tatil mersin valisi Ali İhsan Su

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
öğretmenler bu haberi beğendi!
bir kralımız eksikti oda gelsin .
desene krallıgını kaybetmeme adına sureklı mersin de okullar tatul olacak
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