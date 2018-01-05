Sosyal medyanın yeni fenomeni Mersin Valisi! Öğrenciler kral ilan etti

Vali Ali İhsan Su; Meteoroloji’nin yoğun sağanak uyarısı üzerine, Mersin merkez Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçeleri ile Tarsus, Erdemli ve Silifke ilçelerinde, ilk ve ortaokullarla ve liselerde eğitime bugün ara verildiğini Twitter üzerinden duyurdu. Vali Su’nun tweet’i binlerce beğeni aldı. Okulların tatil edilmesine sevinen öğrenciler sosyal medyada Vali Su’yu ’kral’ ilan edip, fotoğrafının üzerinetaç ekleyerek paylaşımlar yaptı. Öğrencilerin ’Mersin evimiz Ali İhsan Su babamız’, ’Sen nasıl bir kralsın Vali baba’, ’Parti kur oy verelim Vali baba’, ’Kral ya. Yarın 3 sınavım vardı, sana aşığım’, ’Valim sen en sevdiğim kral’ ve ’Sen efsane bir Valisin’ paylaşımları görenleri gülümsetti.
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