Sosyal medyayı çıldırtan fotoğraf!

Sosyal medya üzerinde yeni bir tartışma başladı… Geçen yıllarda bir elbisenin mavi mi yoksa sarı mı olduğu tartışmasının ardından geçen haftalarda bir ses kaydı ortalığı karıştırmıştı. Ses kaydında bazıları Laurel sesini duyarken bazıları da Yanny’i işitti.

Bugün sosyal medyada paylaşılan yeni bir kare ise tartışmayı üst seviyeye taşıdı. Twitter’da CJ Fentroy isimli bir kullanıcı bir medya kuruluşunda olduğu izlenimini veren bir yerde çekilen fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta bir kadın ile erkeğin birbirine sarılması görülüyor. Fakat fotoğraftaki kişilerin duruşu kafaları karıştırdı. Zira bazıları oturan bir erkeğe kadının arkadan sarıldığını söylerken, diğer internet kullanıcıları topuklu ayakkabı giyen bir erkeğin arkadan kadına sarıldığını iddia etti.





