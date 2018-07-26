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Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 12:03 | Son Güncelleme

'Öz amcamın istismarına uğruyorum' diyerek çektiği videoyu sosyal medyada yayınlayan Bahar Doğrul'un ablası da konuştu. Show TV'de yayınlanan 'Deryalı Günler' programına bağlanan Hülya Doğrul, 'Amcam beni ve kardeşimi ölümle tehdit etti. Şikayetimizi geri aldık' diye isyan etti. Abla, "Babam şizofren ve amcamın yanında kalıyor. Amcam babamı bize göstermiyor. Babam, ne denilse, 'Tamam'der ve olaya dahil olamıyor, amcam 'Davanızdan vazgeçin şu kadar mal vereceğim' diyor" diye konuştu

18 yaşındaki Bahar Doğrul, sosyal medyada yayınladığı bir video ile amcası tarafından cinsel istismara uğradığını ileri sürerek yardım istemişti. Genç kızın açıklamalarını sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

İddiaların üzerine Bahar Doğrul'un ablası Hülya Doğrul da Show TV'de yayınlanan 'Deryalı Günler' programına bağlanarak açıklamalarda bulundu.

ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ

Abla Doğrul şunları söyledi: "Bu olay geçen yıl haziran ayında oldu. Annem kas erimesi hastası ve ben kendisini tedavi için hastaneye götürdüğümde yaşandı. O dönem amcam sürekli evimize gidip geliyormuş bunu kardeşim anlattı. Olayın ardından biz Emniyet'e giderek şikâyette bulunduk. Kardeşimin ifadesi alındı. Konuyla ilgili davamız var ama hizbir şey yapılmadı. Amcam tutuklanmadı. Şikâyetimizin ardından geçen yıl amcam beni ve kardeşimi ölümle tehdit etti. Bunun üzerine gidip şikâyetimizi geri aldık"

'BABAM OLAYA DAHİL OLAMIYOR'

Kardeşinin gece uykusunda sayıklamaya başlaması üzerine 30 Mart'ta tekrar şikâyette bulunduklarını ifade eden abla Doğrul, "Amcam köy işleriyle, bağ-bahçeyle uğraşıyor ve muhtarlık yapıyor. Şu anda firari görünüyor. Babam şifzofren hastası raporu var ve amcamın yanında kalıyor. Amcam babamı bize göstermiyor. Babam, ne denilse, 'Tamam'der ve olaya dahil olamıyor. Amcam sürekli bize şiddet uyguluyordu ve on yıl kadar önce babamın tüm mal varlığını bizim elimizden aldı. Geçen yıl amcamın ifadesi alınamamıştı ancak bu yıl alınmış. Amcam sürekli ailemizi arayıp, 'Davanızdan vazgeçin şu kadar mal vereceğim" diye konuştu.

SEDA SAYAN'A KATILMIŞTI

Geçtiğimiz mayın ayında Show TV'de ablası ve annesiyle Seda Sayan'ın programına katılan Bahar Doğrul programda, amcasının kendilerine şiddet uyguladığı iddiasında bulunmuştu.

Doğrul'un bu iddiası ise köyün muhtarı olan amcasının yakın arkadaşı tarafından yalanlanmıştı. İşte karşılıklı suçlamaların yaşandığı o programdan kesitler...

AMCANIN ARKADAŞI: Ben muhtarın o çocukları dövdüğünü görmedim. Aç kalsalar gelip benden yardım isterlerdi. Neden programa katılıp yalan söylüyorlar. Neden, 'Süleyman amca kurtar bizi' demediler. Aç kaldılarsa neden bana gelmediler.

BAHAR: Amcam kaç defa bize şiddet uyguladı ve Süleyman Amca ile eşi bizi kurtarmaya geldi. Neden şimdi yalan söylüyorsun?

AMCANIN ARKADAŞI: Bahar, Bahar ben sizi kurtarmaya geldiysem, sağa sola gitmeyin, evinizde oturun dedim.

SEDA SAYAN: Hani yoktu şiddet?

AMCANIN ARKADAŞI: Yalan söylüyorlar, ben amcalarının ellerinden bunları kurtarmadım. İki kardeş kavga ettiklerinde araya girdim.

BAHAR: Yalan söylüyor Süleyman Amca eşiyle birlikte bize geldi ve ablam yokken, ablamın kurtulmasının tek yolununun onu evlendirmek olduğunu söyledi.

AMCANIN ARKADAŞI: Benim Umre'den bir arkadaşım vardı. Kendisi Allah'ın emriyle kas hastası bir oğlunun olduğunu ve ablasını (Hüyla) istemeyi düşündüklerini söyledi. Ben bunlara onu söyledim. Bahar'ın babasının mallarının, amcasının üzerine geçirildiğine de tanık olmadım. Kendi üzerine aldığını da bilmiyorum.

KADIN KOMŞU: Ben şiddet gördüklerine, kötü bir şey yaşadıklarına tanık olmadım.

BAHAR: Bizim köyümüz o kadar aç ki, inanamıyorum. Yazıklar olsun sizin insanlığınıza. (ağlıyor)

HÜLYA: Kendisi bize, 'Amcan neden size böyle şiddet uyguluyordu?' diyordu, yalan söylüyor. Amcam neden kendisi çıkıp konuşmuyor da sizleri konuşturuyor. Utanacak çünkü milyonların karşısında.

KADIN KOMŞU: Ben görmedim şiddet yaşadıklarını. Amcalarının dövdüğünü görmedim. Ben hiçbir şey görmedim de duymadım da.

BAHAR: Bu insanlara yazıklar olsun.

KADIN KOMŞU: Ben hep hatırlarını sorduğumda, 'İyiyiz' derlerdi.

SEDA SAYAN: Pekiyi her şey yolunda ise bu çocuklar neden buraya gelip ağlıyor?

KADIN KOMŞU: Vallahi orasını bilemem aile sorunu. Ne o taraftan ne öbür taraftan yana çıkarım. Ağladıklarına ben de üzülüyorum ama neden böyle yapıyorlar bilmiyorum.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Bahar Doğru'un yardım çağrısının ardından Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı harekete geçti. Konuyla ilgili Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatıyla çok yönlü çalışma başlatıldığı belirtildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Selçuk'un, Twitter hesabından amcasının istismarına uğradığını iddia eden ve sosyal medyada yayımladığı videoyla yardım çağrısında bulunan Bahar Doğrul'la ilgili sürecin takip edilmesi talimatı verdiği bildirildi.

Paylaşımda, "Sosyal medyada yayınladığı video ile yardım çağrısında bulunan Bahar Doğrul için Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatıyla İzmir İl Müdürlüğümüz tarafından çok yönlü çalışma sürdürülmekte, hukuki süreç takip edilmektedir. Bütün ihtiyaçları noktasında Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı olarak kızımızın yanındayız." ifadelerine yer verildi.

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