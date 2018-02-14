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Sosyal medyayı sallayan 14 Şubat paylaşımı! Milyonlarca kez izlendi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2018 10:56 | Son Güncelleme

Aydın'da, evli ve bir çocuk annesi Fatma Dursun Özcan'ın (29), yüz efekti kullanarak Ege şivesiyle çektiği 14 Şubat temalı kısa video, sosyal medyada beğeni topladı, kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Aydınlı olan, İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan evli ve bir çocuk annesi Fatma Dursun Özcan, büyükannesinden öğrendiği Ege şivesi ile eğlence amacıyla 14 Şubat Sevgiler Günü ile ilgili efekt kullanarak 1 dakikalık kısa bir video çekti ve bunu WhatsApp aracılığyıla aile bireyleriyle paylaştı. Aile bireyleri arasında çok beğenilen videoyu, sosyal medya hesaplarından da paylaşan Özcan, kısa zamanda yüzlerce kişi tarafından beğenildi, ve paylaşımlarla hızla yayıldı.

Özcan, Youtube kanalı ve Instagram'da hesap açarak videoyu buralara da koydu. Sosyal medyada videoyu, 10 milyonun üzerinde kişi izledi. Yerel bir radyoda program yaparken tanıştığı güvenlik görevlisi eşiyle evlendikten sonra ev kadını olan Özcan, "Android telefonda bir efekt programı görünce dayanamadım. Önce anneannemi sonrada rahmetli büyük annemi taklit edip ailemle paylaştım. Onların çok eğlendiğini görünce içimden millete sarmak geldi. Kocama, akrabalarıma falan derken ortaya Fatma Teyze çıktı. Sosyal medyada bu videonun bu kadar paylaşılacağını hiç düşünmemiştim. Bu yüzden de videom benden habersiz WhatsApp grupları üzerinden dağılıp, gitti. Çok fazla mesaj ve telefon aldım. Herkes kahkahalarla beni arıyor. İnsanlar internette beni arıyorlarmış ama bulamıyorlarmış. Bulanlar da hep iyi dileklerde bulunuyorlar. Ben de Aydınlı ve tüm Egeli hemşerilerimden destek bekliyorum" dedi.

14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel resimli mesajlar ve sözler14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel resimli mesajlar ve sözler

GÜLDÜREN PAYLAŞIM

Fatma Dursun Özcan'ın sosyal medyada yaptığı, beğeni toplayan paylaşımı ise şöyle: "Kocacım dedim. 14 Şubat var önümüzde dedim. Güzel bişey edelim dedim. Ne etcez dedi. Biz sevgilimiz gari dedi. Hep sevgililer mi kutlayacak dedim. Sen beni sevmiyon mu gari dedim. Seviyom dedi. Ne edelim o zaman bişey etmek lazım dedim. Yemeğe çıkarız dedi. Öyle güzel yerlere gideriz değil mi dedim. Alsancak, Karşıyaka taraflarına götürün mü dedim. O kadar değil canım dedi. Kokoreç yimeğe gideriz dedi. Zaten bi kere b.k yediydim ben bununla evlenirken, bana bi daha b.k yedircek bu adam." (DHA)

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Aydın fatma dursun özcan Ege şivesi 14 ŞUBAT

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