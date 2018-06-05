"Sosyal politikalarda sessiz devrim gerçekleştirdik"

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, mutlak yoksulluğu tamamen yok etmeye kararlı olduklarını belirterek, "Sosyal politikalarda adeta sessiz bir devrim gerçekleştirdik. Dünya Bankası'nın geçtiğimiz yıl yayınlanan yoksullukla mücadele raporu var. Bu raporda Türkiye son 10 yılda yoksulluğu en fazla azaltan ülke oldu." dedi. Zeytinburnu 1957 Kültür ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği sokak iftarına katılan Kaya, masaları tek tek gezerek vatandaşlara hayırlı iftarlar diledi. İftarın ardından konuşan Kaya, Türkiye'nin 24 Haziran'da sandık başına gideceğini hatırlatarak, "Çok önemli bir seçim arifesindeyiz. Sizler karar vereceksiniz. Hep birlikte 15 yıldır AK Parti iktidarı dönemini yaşadık. 15 yılda bu ülkenin nasıl bir refaha kavuştuğunun sizler şahitlerisiniz. Ülkemize adeta çağ atlattık. Ekonomide IMF kapısında el açan, borç bekleyen bir Türkiye varken bugün çok şükür IMF'ye borç verecek düzeyde sağlam ekonomisi olan bir Türkiye var. Biz iktidara geldiğimizde kişi başı gelir 3 bin dolardı, bugün 11 bin dolar seviyelerine getirdik." diye konuştu.

Türkiye'yi ekonomik anlamda kalkındırırken, sosyal hizmetlerde de sessiz bir devrim gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Mutlak yoksulluğu tamamen yok etmeye kararlıyız. Sosyal politikalarda adeta sessiz bir devrim gerçekleştirdik. Biz 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla 81 milyon vatandaşımızı kucaklayarak, ülkemizi bugünlere taşıdık. Dünya Bankası'nın geçtiğimiz yıl yayımlanan yoksullukla mücadele raporu var. Bu raporda Türkiye son 10 yılda yoksulluğu en fazla azaltan ülke oldu. İş ortamı sağladık insanlarımıza, evlerine aş götürmelerini sağladık. Türkiye son 12 yılda yaklaşık 8 milyon insanına iş imkanı sundu. Avrupa'da son 12 yılda iş bulan insandan daha fazlasını Türkiye olarak vatandaşlarımıza sağladık." "Türk milletine hizmetkar olmak için yeniden huzurundayız." diye Kaya, Türk halkının desteğiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bu yeni sistemin ilk başkanı yapmak istediklerini söyledi. Bakan Kaya, 15 Temmuz'da Türkiye'nin istiklaline ve istikbaline kastedildiğine dikkati çekerek, 15 Temmuz gecesi şehit olanlara rahmet, gazilere de şifa diledi.

- "24 Haziran'da terör örgütlerinin oyununu bozacaksınız" Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Afrin'de sınır ötesi operasyonların sürdüğünü hatırlatarak, şöyle devam etti: "Oradaki kahraman komutanın apoletlerini sökmekten bahseden ana muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı var. Biz Afrin'de tüm dünyanın dikkatle izlediği bir kahramanlık destanı ortaya koyduk. Bu vatanın kahraman evlatları adeta düğüne gider gibi vatan savunmasına gittiler. Orada hem huzur ve refah için hem de sınır güvenliğimiz için kahramanlık destanı yazdılar. İşte bu kahramanlık destanının başındaki Temel komutana Muharrem İnce Bey, 'Ben onun apoletlerini sökeceğim.' diyor. Bunu söyleyerek kime hizmet ediyor biliyor musunuz? Kandil'e hizmet ediyor. Bizim kahraman ordumuzun başındaki komutanın teröristleri öldürmesinden adeta rahatsız olmuşlar. Bu Kandil'e verilmiş mesajdır, bu terör örgütüne göz kırpmaktır. Biz milletimizin bu anlamda bu konuya dikkatini çekmek istiyoruz. 24 Haziran'da vereceğiniz kararla tüm terör örgütlerinin de oyununu bozacaksınız. Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Sınır ötesinde ve yurt içinde kararlılıkla operasyonlarımız sürüyor. Biz tüm terör örgütlerinin kökünü kazımaya kararlıyız. Sizlerin vereceği destekle bunu yapacağız."

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Türk milletinin sokağa çıktığını ve iradesine sahip çıktığını aktaran Kaya, şunları kaydetti: "Şimdi de 24 Haziran'da vereceğiniz kararla tüm vesayet odaklarını bir kenara kaldıracaksınız. Türkiye artık büyük ve güçlü bir ülke. Büyük Türkiye'ye güçlü bir lider lazım. Güçlü lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. İşte biz büyük Türkiye'ye güçlü bir lideri başkan yapacağız sizlerin desteğiyle ama Cumhurbaşkanımızı seçerken güçlü bir de Meclis inşa etmemiz lazım. İşte bunun için güçlü Meclis, güçlü hükümet, büyük Türkiye için sizlerin desteğine talibiz. Hem Cumhur İttifakı'na hem de Meclis'te AK Parti'ye desteklerinizi bekliyoruz. Sizlerin dualarınız, destekleriniz, Allah'ın izniyle sizi en iyi şekilde Meclis'te temsil edeceğiz." Bakan Kaya, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canı pahasına milletiyle beraber olduğunu belirterek, milletin iradesine sahip çıkmak için millet meclisinin çatısı altına koştuklarını vurguladı.