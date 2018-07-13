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Sosyal yaşama kurslarla adapte oluyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 11:56 | Son Güncelleme

Elazığ'da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Hazarbaba Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile İş-Kur iş birliğiyle açılan kurslar sayesinde psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören hastaların sosyal yaşamdan kopmamaları sağlanıyor - Merkez Müdürü Mehmet Cevdet Saydam: - "Kurslar, hastaların sosyal hayattan kopmamalarını sağlıyor. Amacımız, hastalarımızı tekdüze yaşamdan kurtarmak" - "Kurslar sayesinde hastalarımızda büyük bir değişim var. Kendilerini toplumun bir parçası olarak görmeye başladılar" - Kursiyer Gökhan Turgut: - "Hocalarımız bize yardımcı oluyor. Hem çalışıyoruz hem de zamanımızı iyi değerlendiriyoruz. Kurs bizim için iyi oldu"

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Hazarbaba Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile İş-Kur iş birliğiyle açılan kurslar sayesinde psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören hastalar, sosyal yaşamdan kopmuyor.

Elazığ'in Sivrice ilçesinde hizmet veren Hazarbaba Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi gören hastalar için İş-Kur iş birliğiyle halk oyunları, bocce, bağlama, resim, seramik işleme gibi kurslar açıldı.

Merkezde tedavi gören 65 hastanın, sosyal yaşama adapte olmalarını sağlamak amacıyla açılan kurslarda, eğitimin ardından belge verilecek.

Merkez Müdürü Mehmet Cevdet Saydam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ruhsal sorunları olan hastalara yönelik açılan kurslar ile hastaların tekdüze bir yaşam sürmelerini engellemeye çalıştıklarını söyledi.

Merkezde 18 yaş üstü ruhsal sorunları olan 138 hastanın bulunduğunu, kurslardan 65 hastanın faydalandığını bildiren Saydam, hastaların halk oyunları, bocce, bağlama, resim, seramik işleme gibi kurslarda eğitim aldığını belirtti.

Kurslara devam edenlere, İş-Kur'un belirlediği bir ücretin de ödendiğini ifade eden Saydam, şöyle konuştu:

"Hastalar, bu kurslarla daha kaliteli bir yaşama kavuşuyor. Kurslar, hastaların sosyal hayattan kopmamalarını sağlıyor. Amacımız, hastalarımızı tekdüze yaşamdan kurtarmak. Merkezde, onların eski sağlıklı günlerine kavuşması için çalışıyoruz. Bu kurslarımız inşallah hastalarımızı tekrar hayata bağlar. Şuan kurslarımızın ilk ayındayız, gayet güzel gidiyor. Kurslar sayesinde hastalarımızda büyük bir değişim var. Kendilerini toplumun bir parçası olarak görmeye başladılar. Ruhsal yönden kendilerini kıymetli, önemli görüyorlar. Merkezin kurallarına daha rahat uyum sağlamaya başladılar. Normal bir vatandaş gibi davranmaya ve burayı bir tatil dinleme yeri olarak görmeye başladılar."

Kursları devam ettireceklerini aktaran Saydam, hastaları normal hayatlarına geri kazandırmak istediklerini anlattı.

Hastaların kursta emeklerinin karşılığını aldıkları zaman mutlu olduklarını dile getiren Saydam, "Kurs karşılığında aldıkları parayı harcarken daha mutlu oluyorlar. Bu bizi de mutlu ediyor. Bu da doğru projeler yaptığımızı gösteriyor." dedi.

- "Kurs bizim için iyi oldu"

Kursiyer GökhanTurgut da seramik kursuna katıldığını, aldığı eğitimle meslek sahibi olmak istediğini kaydederek, iyileşmesi durumunda dışarıdaki hayatında da bu mesleği sürdürmeyi düşündüğünü aktardı.

Turgut, "Devletimizin bir imkan var, bu imkandan yararlanıyoruz. Hocalarımız bize yardımcı oluyor. Hastalığımıza iyi geliyor. Hem çalışıyoruz hem de zamanımızı iyi değerlendiriyoruz. Kurs bizim için iyi oldu." ifadelerini kullandı.

Folklor kursuna giden Muhammet Fatih Topal (32) da oynamayı çok sevdiğini, merkezde kendisine verilen bu imkan sayesinde hayaline kavuştuğunu söyledi.

Kursun eğlenceli geçtiğini ifade eden Topal, "Saygı ve sevgi çerçevesinde birçok şey öğrendik. Bu da biz motive ediyor. Bize böyle imkanları sunduğu için devletimize şükran borcumuz var." diye konuştu.

Abdullah Taş (35) resim atölyesinde resim yaptığını, iyileşmesi durumunda evinde de resim yapmayı düşündüğünü bildirdi.

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