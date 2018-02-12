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Soyağacı sorgulama sisteminin açılacağı tarih netleşti

GÜNCEL HABERLERİ | 12.02.2018 11:55 | Son Güncelleme

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün internetten soyağacı sorgulamaya olanak sağlayan sistemi geçen hafta açıp aynı gün yoğun ilgi nedeniyle kapatmasının ardından bir tartışma daha başladı. Uzmanlar, yüzlerce yıl geriye giden eksiksiz bir soyağacı çıkarılması için genel müdürlüğün elindeki belgelerin yetmediği görüşünde. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileri sistemin bir hafta sonra yeniden hizmete açılacağını açıkladı.

Soyağacı sorgulama sisteminin açılacağı tarih netleşti

Alt-üst soy bilgisi sorgulama hizmeti, e-devletin işlem kapasitesinin 3-4 kat üzerinde talep gelmesi üzerine askıya alınmıştı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sistemdeki sorunun giderilmesi için Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile birlikte çalışma başlattı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden üst düzey bir yetkili, “Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca çalışma yürütülüyor. Sistemin kapasitesinin yükseltilmesi söz konusu. Şu anda test çalışması yapıyoruz. Sistem kilitlenmeden en fazla ne kadar soyağacı sorgulama yapılabilir. Bu konudaki çalışma sürüyor. En geç bir hafta içinde vatandaşlar yeniden soyağacı sorgulaması yapabilecek. Ancak günlük kota olacak. Kullanıcılardan ricamız sakin olmaları” dedi.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner günlük bir kota belirleneceğini ve bu şekilde sorgulamanın yeniden mümkün olacağını belirterek “Vatandaşlar biraz sabretsin” demişti.

İnternetten olmasa da aslında il ve ilçe nüfus müdürlüklerine dilekçe vererek dede, büyükanne ve torun gibi bilgilere vatandaşların ulaşması bir süredir mümkündü. Yıllardır bu işlere odaklanan uzmanlar, internetten sorgu konusunda beklentilerin yüksek tutulmaması gerektiği kanaatinde.

Habertürk yazarı Murat Bardakçı da bugünkü yazısında “Noksansız bir soyağacı çıkartmamız mümkün değildir” dedi. Bardakçı şu ifadeleri kullandı:

“Teknik problemlerin halledilmesinin ardından herhangi bir şekilde kayıtlara ulaşabildiğiniz takdirde yedi ceddinizi öğrenebileceğinizi, anne ve baba tarafından asırlar önceki aile kayıtlarınıza ulaşabileceğinizi zannetmeyin. Şanslı iseniz en fazla dört, haydi bilemediniz beş nesil geriye, 1800’lerin ortalarına kadar gidebilir ve orada kalırsınız. Öyle hayal ettiğiniz gibi asırlar öncesine, onbeşinci, onaltıncı yüzyıllara ulaşmanız mümkün değildir. Zira, 19. asırdan itibaren tutulmuş nüfus kayıtları ile daha önce yapılmış sayımların evrakı farklı yerlerdedir, meselâ 1831 ile 1880’ler arasında yapılan ve sadece erkeklerin kaydedildiği nüfus sayımının belgeleri devlet arşivinde, 1880’ler sonrasında kadınların da yazıldığı defterler ise nüfus müdürlüklerindedir ve bunların tamamı henüz yeni harflere aktarılmamıştır.”

Soyağacı sorgulama sistemi Twitter kullanıcılarını harekete geçirdiSoyağacı sorgulama sistemi Twitter kullanıcılarını harekete geçirdi

NE YAPMAK GEREKİYOR?

Kısacası yüzlerce yıl geriye giden bir soyacağı çıkarmak isteyenlerin Osmanlı arşivlerine de girmesi, tahrir defterlerini incelemesi gerekiyor. Özellikle ataları göç edenlerin resmi belgelerde dördüncü nesle kadar geriye gitmesi bile çok zor. Göç edilen yerler Türkiye sınırları dışında kaldıysa o ülkelerin arşivlerinde de araştırma yapılması ve epey çaba harcaması gerekiyor.

Bu arada Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün soyağaçlarını daha eski tarihlere götürebilecek çalışması da sürüyor. Genel Müdür Sinan Güner bu ay başında yaptığı açıklamada şöyle demişti:

“Elektronik arşiv çalışması başlattık, İstanbul’dan Hatay’dan kamyonlarla belgeleri getirdik. Osmanlıca 320 milyon evrakı tarayacağız. Buradan nüfus kütükleri çıkarıyoruz, sadece tarama değil restorasyon da yapıyoruz. Osmanlıca arşivler, nüfus bağını ortaya çıkartıyoruz. Biz bunları bitirdiğimiz zaman TC kimlik numaralarıyla ilişkilendireceğiz. Böylece herkesin soy bağı resmi olarak da ortaya çıkacak.”

Binlerce kişi akın etti, soyağacı sorgulama geçici durduruldu. Nüfus Genel Müdürü açıkladı: Günlük kota açacağızBinlerce kişi akın etti, soyağacı sorgulama geçici durduruldu. Nüfus Genel Müdürü açıkladı: Günlük kota açacağız
Soy ağacı sorgulama ne zaman açılacak ?Soy ağacı sorgulama ne zaman açılacak ?
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Okuyucu Yorumları 30 yorum
ÇOK ÇOK SOYADI KANUNUN ÇIKARTILDIĞI 1934 E KADAR GİDER...ÖNCESİNDE LAKAPLAR VARDI.... soy ağacı muhabbetti şu hepimiz bu kahrolası dünya da yaşayan insanlarınız patagonyalı olsan da yine insansın....bu tip şeyler yaşam standartlarını yükseltmez boş iş bunlar
@vedataskin Osmanlıyı silip unutturacaz diye ,Milletin tarihini silip atanların; Dünyanın en büyük en sağlam Arşivi olan Osmanlı arşivlerini Bulgaristana Vagonlara doldurup hurda fiyatına satanlarında bu işte payı büyük amaçları neydi? Herneyse..Soyadı kanunundan öncede Millet soyunu sopunu biliyordu Atatürkün soyağacı diye ortaya çıkarılan belgeyede Yalan yada Uydurma demiş olursun Soysuz sopsuz bir Millet değiliz Soyu sopu neolduğu belli olmayanlar çekinebilir bu uygulamadan
@vedataskin Dedemin dedesinin adını zaten biliyordum. Doğum ve ölüm tarihlerinin dışında bir şey yok. Babamın kütükteki doğum tarihi bile doğru değil. Tam 4 sene fark var. Bu yüzden önemsemiyorum. Deden kahraman da olabilir, sıradan bir köylü de. Önemli olan ''Sen kimsin.'' İnsani değerlere önem veren, kendini bilen onurlu biri mi.... yoksa yalaka, şakşakçı, atıp-tutan, ahkam kesen sahte kabadayı mı?
İnsanın soyunu öğrenmesi yaşam standartını değiştirmesimi demek...
@palermo544 bu yorum Kimleri neden rahatsız ederki anlamak güç )
@palermo544 BU NE DİYOR ANLAYAN VAR MI
nüfus kütüğünde,ilk tesçil tarihinde ne varsa onu görürsün.bazı nüfus daireleri yandı bazılarınıda düşmanlar yaktı.yersel yazımlar yapıldı ve sağ olan insanlar nüfus kütüklerine geçirildi.ölen kişiler yazılmadı.örnek:Manisa merkez ilçe de 1926 yılında sağ olanlar yazıldı.öncesini yunanlılar yakmış yıkmış
@aguven45 düşmanlar yakmış ! lafa bak... anlaşılan yunanlılar seni rüyalarında kovalıyor herhalde denyo... 1831-1880 arası kadınların insandan sayılıp da yazılmadığını niye yazmıyorsun ? öküz başlı antilop. Varsa yoksa düşmanlar... düşman diye diye bütün dünyayı bize düşman ettiniz ...en büyük düşman sen ve senin gibilerdir.
@aguven45 yunanlılarmı 1968-1977 yılları arasında chp iktidarı dönemlerinde merkeze sızan şimdikilerin pkk hermenilerimi arsivler ın imhası bu dönemde oldu hermenilerce..
@jashua111 sen şimdi yunanlılar Ege'den kaçarken hangi denize döküldüklerini de bilmezsin herhalde..
@aguven45 sen de şimdi İzmir'i yunanlıların yaktığını bilirsin herhalde, yanan yerler hep yunan, ermeni, mahalleleriydi... kaçarken herhalde türk evleri yerine kendi evlerini yakarak kaçtılar ! Babandan, dedenden duyduğunu anlatma, araştır ...
en iyisi ırk testi ; gerçi oda 800 lira civarı
Ne olurdu bir işinde önce alt yapısını yapsak sıkıntı mı olur ?
Bu soy ağacı uygulamasının sağlıklı olabilmesi imkanı kesinlikle mümkün değildir.Çünkü; kaydı olmayan bir aile bilgisinin, listelenmesi ve isimlendirmesi mümkün değildir.Bu iş bence saçma sapan bir reklam yapar gibi ortaya atılması insanların kafasını karıştırmaktan başka hiçbir işe yaramaz.
Bu işin altında bir çapanoğlu var tayyip yine bir çorap ördürüyor milletin başına
Günümüz insanı da bi alem. Dedesini ninesini her daim arayıp sormaz, ilgilenmez ama dedesinin dedesini pek merak eder.
burda okuduklarımı görünce anladım ki milleti korku sarmış.kürtler kürt olmadıklarını görücek özellikle.bayağı bayağı tedirgin çoğu
Ceddiniz varsa bile göstermezler toprak ve miras araştırması başlar devlet hazine topraklarına elletmez ölen vatandaşın yakınlarına bile şuradan mirasın var demeyen devlet soy ağacını 4kuşaktan öteye göstermez
@Secret_idea ben göçmen çocuğuyum.hala dayımlar yurtdışında .bir söylentii var dedelerin dedelerinden diyelimm büyük bir arazi varmış.anlatılana göre çok değerli değil hazine bulsan yetmez .ya çıkarsa ceddimmizden.verseler benim çocuğumun toruunu bile ihya olur.
OSMALI DA RESMİ BİR KURUM AİLE BİLGİLERİNİ TUTMUYORDU ZATEN SADECE MUSLİM GAYRI MÜSLİM GİBİ IRK SAYIMI YAPILIYORDU HIRISTİYANLARDA DA VAFTİZ ETİTİKLERİ KİŞİLERİ KAYIT ALTINA ALAN KLİSELER AİLE BİLGİLERİNİDE TUTMUŞ OLUYORDU ONLAR DAHA AÇIK BİLGİYE SAHİP YANİ BİZİM SOY ENÇOK 1934 LERE YANİ SOYADI KANUNA KADAR GİDER ÖNCELERİ LAKAPLI OLARAK GEÇER ZATEN KİMSEDE ANLAMAZ
bunun çıkarılmasında bir artniyet vardır bence..kimilerine soy ağacı düzenleyip ya eski osmanlı mülklerine konacaklar, ya da ....benimkisi sadece bir fikir..işin içinde akp olunca hiç de iyi fikirler gelmiyor aklıma..
Hergün 2 veya 3 il erişimi sağlansa sorun ortadan kalkar sanırım.
Bu hizmeti vatandaşın erişimine açan yetkilileri tebrik ediyor daha eski kayıtlarında dahil edilmesini umuyorum.
Bazı soysuzların soyunu gizlemek için yapılan bir uygulama.. tarihciler nerede bu işin içinde..?
Gelecenten umut kesenler gecmişini merak etmesi çok doğal...Ulan!!!!siteyi çökertene kadar kaç defa geçmişlerinize hayır ,dua kabir ziyaretinde bulundunuz.
ben dedem hariç dokuzun adını biliyorum kürtlerde öyle bir sorun yok genelde herkes ya biliyor ve seceresi var yada bilen biri ni biliyor.fakat bazı gürcüler mi soyunu değiştirir onu bilemem kimin gürcü olması sorun değil onu anlatmamak sorun.
1905 yılındaki nüfus sayımındaki kayıtlardaki herkese tc kimlik numarası verilmiş ve o listeler yayınlanıyor muhtemelen
arkadaş 1 gün bile çalışamayan bir sistemin bu kadar tartışması çıkıyor..... Savaş var savaaaş .Şehit ler var şu an ülkede bırakın yapsınlarda kullandıktan sonra eleştirirsiniz.
İnsanlar büyüklerini aramaz sormaz sağlığında ziyatet etmez ama geçmişini merak eder
iyide. bu iştee bir oyun varr yada bilgiler doğru dehill benim annemin. anesinin annesi 1879. doğmuş ve halen sağ görülüyor. suan 138 yaşında. ve bu tarihe kadar yaşamış büyük büyük dedelerim. ve annane ve ninelerim hepsi 01-07 tarihinde doğmuş görülüyor bu işte bir sorun varr
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