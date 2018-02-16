SOYAĞACINI SORGULAYANLARIN SAYISI AÇIKLANDI

- Bu sabah saat 07.45 itibarıyla 8 milyon 141 bin 756 sorgulama yapıldı.

Haber: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL DHA

E-devlet soyağacı sorgulama hizmeti, çalışmalar nedeniyle bir süre kapalı kalmıştı. 14 Şubat akşamı sistemdeki düzenlemeleri tamamlayan uzmanlar, soyağacı sorgulama ekranını yeniden hizmete açtı. Sistemin dün gece saatlerinde açılmasıyla birlikte bu sabah 07.45'e kadar 8 milyon 141 bin 756 kişinin sorgulama yaptığı açıklandı.