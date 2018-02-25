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Soygun girişimini engelleyen iş yeri sahibi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2018 12:53 | Son Güncelleme

Düzce'de bir kuyumcuyu soymak isteyen yüzü maskeli silahlı şüpheli, altınları vermek istemeyen iş yeri sahibini yaraladı

Düzce'de bir kuyumcuyu soymak isteyen maskeli şüpheli, kendisine direnen iş yeri sahibini yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Alınan bilgiye göre, kuyumcu Şaban Kahrıman, Kuyumcular Sokağı'nda bulunan iş yerini açtıktan bir süre sonra içeriye yüzü maskeli biri girdi.

Silahını dükkan sahibine doğrultarak, vitrindeki altınları çantaya koymasını isteyen kişinin bir anlık dalgınlığından yaralanan Kahrıman, üzerine yürüdüğü şüpheliyle bir süre yerde boğuştu.

Elindeki silahın kazasıyla Kahrıman'ın başına vuran şüpheli, olay yerinden kaçtı. Çevredeki esnafın haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, başından yaralanan iş yeri sahibini Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kahrıman'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri, sırt çantasını olay yerinde düşüren şüpheliyi arama çalışmalarına başladı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, şüphelinin yakalanması için çalışmaların başlatıldığını belirterek, "Eşgal belirlendi, takip ediyoruz. İnşallah en kısa sürede gereğini yapacağız." dedi.

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