Soygun girişimini engelleyen iş yeri sahibi yaralandı

Düzce'de bir kuyumcuyu soymak isteyen maskeli şüpheli, kendisine direnen iş yeri sahibini yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.
Alınan bilgiye göre, kuyumcu Şaban Kahrıman, Kuyumcular Sokağı'nda bulunan iş yerini açtıktan bir süre sonra içeriye yüzü maskeli biri girdi.
Silahını dükkan sahibine doğrultarak, vitrindeki altınları çantaya koymasını isteyen kişinin bir anlık dalgınlığından yaralanan Kahrıman, üzerine yürüdüğü şüpheliyle bir süre yerde boğuştu.
Elindeki silahın kazasıyla Kahrıman'ın başına vuran şüpheli, olay yerinden kaçtı. Çevredeki esnafın haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, başından yaralanan iş yeri sahibini Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kahrıman'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan polis ekipleri, sırt çantasını olay yerinde düşüren şüpheliyi arama çalışmalarına başladı.
Olay yerinde incelemelerde bulunan İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, şüphelinin yakalanması için çalışmaların başlatıldığını belirterek, "Eşgal belirlendi, takip ediyoruz. İnşallah en kısa sürede gereğini yapacağız." dedi.
Kırmızı bültenle aranan Salih Müslim, Prag'da yakalandı
Harekatta bir ilk! Cinderes ve Afrin için hazır bekliyorlar!
Son dakika! Suriye ordusu ateşkese rağmen bombalama yaptı
Canan Karatay'dan antidepresan uyarısı: Abim intihar etti
Meteoroloji'den son dakika hava durumu! İstanbul'a kar geliyor, tarih verildi
Yetişkin filmleri ilişkileri yok ediyor!
Kuzeninin yarı çıplak fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı!
İşte Türkiye'nin en çok izlenen Youtuber'ı
CHP'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler
Taksici cinayetinde kan donduran ayrıntı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahlaksızlar, vicdansızlar bizim kanımızda sivilleri vurmak yok
Kraliyet gelininin bu pozları ülkeyi karıştırdı
Kuzey Kore'nin ponpon kızı fena yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum