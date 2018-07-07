Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenitsa soykırımında eşini ve oğlunu kaybeden Tahira Mujic, en sevdiklerini son görüşünü ve onları son sözlerini dün gibi hatırlıyor.

Soykırımda katledildikten sonra Zvornik yakınındaki Kamenica'daki bir toplu mezara oğlu ile gömülen ve yıllar sonra yapılan kazılarda bedenine ulaşılan Asim Mujic, kimlik tespitinin yapılmasının ardından yeniden oğlu ile buluşacak.

SREBRENİTSA (AA) - VESNA BEŞİÇ - Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımda Sırplar tarafından öldürülen Asim Mujic, yine aynı soykırımda öldürülen ve 2007'de Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilen oğlu Amir'in yanında toprağa verilecek.

AA muhabirine konuşan Tahira Mujic, oğlunu Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnettikten sonra içinin huzur bulduğunu belirterek, "Oğlumun bedeni neredeyse tümdü. Sadece elinde ve ayağında ufak bir kısım eksikti." dedi.

Eşini de bu yıl defnedeceğini aktaran Tahira Mujic, "Onun da bedeni 7-8 yıl kadar önce bulundu. İki ayrı noktada vücudunun farklı yerlerine ulaşıldı. Bedeninin yüzde 30'u hala bulunamadı ama daha fazla beklemenin anlamı yok. Çok bekledim ama nafile. Onu da bu yıl defnetmeye karar verdik." ifadelerini kullandı.

- "Yalan söylediler"

Eşi ve oğlunu en son 1995 temmuzunda gördüğünü anımsatan Tahira Mujic, "Beraber Potoçari'deydik. Sonra bizi ayırdılar. Başka bir yere götürüldük. Ayrılık çok zordu. Allah hiç kimseye yaşatmasın. Biricik oğlumdan ayrılmıştım. Kalbimde büyük bir boşluk yaratan çok acı bir ayrılıktı." dedi.

Tahira Mujic, eşi ve öldürüldüğünde 20 yaşında olan oğluna dair anılarının hala çok taze olduğunu belirterek, "Sırplar, onları serbest bırakacaklarını söyleyerek, 'Onlar size yetişir, Tuzla'da buluşursunuz' dediler. Verdikleri sözü tutmadılar. Yalan söylediler." diye konuştu.