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Soykırım kurbanı baba, "kaderdaş" oğlunun yanına defnedilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 11:06 | Son Güncelleme

Bosna Hersek'in Srebrenitsa şehrinde 1995'te yaşanan soykırımda katledilen Asim Mujic, aynı soykırımda öldürülen ve 2007'de Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilen oğlu Amir'in yanına gömülecek - Srebrenitsa'da eşini ve oğlunu kaybeden Tahira Mujic: - "Evimden mezarlığa giderken onların öldüklerini unutuyorum. Yanımdaymışlar gibi hissediyorum"

SREBRENİTSA (AA) - VESNA BEŞİÇ - Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımda Sırplar tarafından öldürülen Asim Mujic, yine aynı soykırımda öldürülen ve 2007'de Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilen oğlu Amir'in yanında toprağa verilecek.

8 binden fazla Boşnak sivilin Sırp askerlerce katledildiği soykırımın 23. yıl dönümünde, 11 Temmuz'da yapılacak toplu cenaze töreninde Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verilecek 35 isimden biri de Asim Mujic.

Soykırımda katledildikten sonra Zvornik yakınındaki Kamenica'daki bir toplu mezara oğlu ile gömülen ve yıllar sonra yapılan kazılarda bedenine ulaşılan Asim Mujic, kimlik tespitinin yapılmasının ardından yeniden oğlu ile buluşacak.

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenitsa soykırımında eşini ve oğlunu kaybeden Tahira Mujic, en sevdiklerini son görüşünü ve onları son sözlerini dün gibi hatırlıyor.

Savaşta tamamen yıkılan evine 2004'te dönen Tahira Mujic, Srebrenitsa'daki evinde yalnız yaşıyor.

AA muhabirine konuşan Tahira Mujic, oğlunu Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnettikten sonra içinin huzur bulduğunu belirterek, "Oğlumun bedeni neredeyse tümdü. Sadece elinde ve ayağında ufak bir kısım eksikti." dedi.

Eşini de bu yıl defnedeceğini aktaran Tahira Mujic, "Onun da bedeni 7-8 yıl kadar önce bulundu. İki ayrı noktada vücudunun farklı yerlerine ulaşıldı. Bedeninin yüzde 30'u hala bulunamadı ama daha fazla beklemenin anlamı yok. Çok bekledim ama nafile. Onu da bu yıl defnetmeye karar verdik." ifadelerini kullandı.

- "Yalan söylediler"

Eşi ve oğlunu en son 1995 temmuzunda gördüğünü anımsatan Tahira Mujic, "Beraber Potoçari'deydik. Sonra bizi ayırdılar. Başka bir yere götürüldük. Ayrılık çok zordu. Allah hiç kimseye yaşatmasın. Biricik oğlumdan ayrılmıştım. Kalbimde büyük bir boşluk yaratan çok acı bir ayrılıktı." dedi.

Tahira Mujic, eşi ve öldürüldüğünde 20 yaşında olan oğluna dair anılarının hala çok taze olduğunu belirterek, "Sırplar, onları serbest bırakacaklarını söyleyerek, 'Onlar size yetişir, Tuzla'da buluşursunuz' dediler. Verdikleri sözü tutmadılar. Yalan söylediler." diye konuştu.

Eşi Asim'in vedalaşırken yaşayacağı konusunda umutsuz olduğunu aktaran Tahira Mujic, "Bana, çocuğumuza ve torunumuza iyi bakmamı tembihledi. Orman yolunu asla geçemeyeceklerini düşünüyordu." dedi.

Tahira Mujic, savaşta damadını da kaybettiğini söyleyerek, kızı Raza'nın 2,5 yaşındaki torunu ile kaldığını anlattı.

Eşi ve oğlunun mezarı başında dua edebilecek olmasının kendisine moral olduğunu belirten Tahira Mujic, "Evimden mezarlığa giderken onların öldüklerini unutuyorum. Yanımdaymışlar gibi hissediyorum." dedi.

- Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın, 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikler tarafından işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak sivili ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, farklı toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda bedenlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Potoçari Anıt Mezarlığına düzenlenen törenlerde, bugüne kadar 6 bin 575 kurban defnedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Asim Mujic cenaze soykırım Srebrenitsa

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