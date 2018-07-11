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Soykırım kurbanları İzmir'de anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 12:06 | Son Güncelleme

Srebrenitsa'daki soykırımda hayatını kaybedenler İzmir'de düzenlenen törenle anıldı - Bosna Hersek Fahri Başkonsolosu Kemal Baysak: - "Srebrenitsa'da 8 bin 372 soydaşımızın katledilmesi, katliamlara, soykırımlara ait bir sembol oldu. Bosna Hersek'in bir çok yerinde Srebrenitsa'daki gibi katliamlar yaşandı"

İZMİR (AA) - Srebrenitsa'daki soykırımın 23. yılı dolayısıyla İzmir'de anma programı düzenlendi

Buca Belediyesince "Srebrenica Anıtı"nda gerçekleştirilen anma programında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Bosna Hersek Fahri Başkonsolosu Kemal Baysak, katliamın yaşandığı Srebrenitsa'nın o dönem "güvenli bölge" ilan edildiğine dikkati çekerek, soydaşlarının bu bölgeye sığındığını, ellerinden av tüfekleri dahil tüm silahlarının alınarak silahsızlaştırıldıklarını ifade etti.

Bölgede BM'nin görev verdiği Hollanda birliğinin bulunduğunu hatırlatan Baysak, "Katliamlar 4 yıl boyunca devam etti. 11 Temmuz 1995'te Srebrenitsa'da 8 bin 372 soydaşımızın katledilmesi, katliamlara, soykırımlara ait bir sembol oldu. Bosna Hersek'in bir çok yerinde Srebrenitsa'daki gibi katliamlar yaşandı." ifadelerini kullandı.

Baysak, hala toplu mezarların kazılmasının, kayıp şehitlerin aranmasının devam ettiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Katledilenler toplu mezarlara konuldu, toplu mezarlar karıştırıldı. 23 yıldır yapılan kazılarda hiç bir iskelet tam olarak bulunmuş değil. Cesetler de bu katiller tarafından parçalanmış. Avrupa'nın ortasında, 21. yüzyılda, mekan ve zaman uygun değil ama aşırı milliyetçilerin Bosna Hersek'te her bölgede bir katliam yapmasını bu dünya seyretti. Bize bizden başka dost yok."

İzmir Balkan Dernekleri Federasyonu Başkanı Vahap Savaşan ise bugün büyük bir acının anıldığını belirterek, 23 sene önce Avrupa'nın ortasındaki cereyan eden katliama dünya devletlerinin seyirci kaldığını dile getirdi.

Savaşan, bu katliamın insanlık açısından büyük bir trajedi olduğunu vurgulayarak, "Srebrenitsa'yı unutmadık, unutmayacağız." dedi.

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ve Balkan derneklerinin temsilcilerinin de katıldığı törenin sonunda anıtın önüne konulan soykırıma ait fotoğrafların üzerine karanfil bırakıldı.

Törene katılanlar, üzerinde Türk ve Bosna Hersek bayrağının bulunduğu tişörtler giydi.

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