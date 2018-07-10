Soykırım kurbanlarının cenazeleri anıt mezarlığa taşındı

POTOÇARİ (AA) - Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen ve en az 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa soykırımında yaşamını yitiren 35 kurbanın cenazeleri, yarın defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te yaşanan soykırımın 23. yılı nedeniyle yarın düzenlenecek anma töreni ve kılınacak cenaze namazının ardından kimlikleri tespit edilen 35 kurban daha toprağa verilecek.

Visoko şehrinden dün yola çıkan ve Potoçari'ye ulaşan yeşil çuhaya sarılı tabutlar, savaş sırasında Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlerin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasına yerleştirilmişti.

Barış Yürüyüşü'ne katılanların Potoçari'ye ulaşmasının ardından omuzlara alınarak fabrikadan çıkarılan tabutlar, yarın cenazelerin defnedileceği Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştırıldı.

Tabutların mezarlığa taşınması sırasında duygusal anlar yaşandı. Kurban yakınları tabutların başında sevdikleriyle son kez vedalaştı, gözyaşı döktü.