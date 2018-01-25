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Söylediklerini de sorulanları da inkar etti

GÜNCEL HABERLERİ | 25.01.2018 18:03 | Son Güncelleme 14 saniye sonra

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin 534 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi - Sivil sanıklardan Aygün, soruşturma aşamasında verdiği beyanlardaki "Münir" kod adını kullandığı, himmet topladığı, örgüt faaliyetlerinde yer aldığına dair ifadelerini reddederek suçlamaları kabul etmediğini dile getirdi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başyaveri albay Ali Yazıcı ile eski alay komutanı albay Muhsin Kutsi Barış'ın da yer aldığı 534 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Yerleşkesi'nde yapılan duruşmaya, sanıklar, avukatları ve yakınları ile TBMM, Başbakanlık, TRT ve diğer müşteki kurumların avukatları katıldı.

İddianamede "Münir" kod adını kullandığı belirtilen sivil sanıklardan Enver Aygün, soruşturma aşamasında verdiği beyanlarını kabul etmediğini söyleyerek savunmasına başladı.

Üniversite eğitimi için gittiği Bolu'da FETÖ'ye ait evde kalmaya başladığını belirten Aygün, ev arkadaşları ve okula adapte olamaması sebebiyle yıl sonunda okulu bıraktığını beyan etti.

Aygün, ertesi yıl tekrar üniversiteye hazırlanarak Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünü kazandığını, mezuniyetten sonra da Ankara'ya dönerek kapatılan FEM dershanesinde KPSS'ye hazırlandığını dile getirdi.

Dershanede tanıştığı sanıklardan Hasan Cora ile Yenimahalle'de bir evde kalmaya başladığını, kaldıkları evin ise FETÖ'ye ait olmadığını iddia eden Aygün, FETÖ'nün darbe girişimi gecesi de bu evde olduğunu ancak darbe girişimine ilişkin bir faaliyetinin olmadığını savundu.

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u 4 ayrı telefon hattı üzerinden kullandığına ilişkin tespiti de kabul etmediğini söyleyen Aygün, darbe girişimi gecesinde Kakao programı üzerinden FETÖ mensubu askerleri darbeye destek amaçlı mesaj gönderdiği suçlamasını da kabul etmedi.

Savunmanın ardından, Kırıkkale'de kaldığı dönemde de FETÖ'ye ait evlerde kaldığına dair tanık beyanları hatırlatılan sanık Aygün, Kırıkkale'de örgüt ile bağlantısı olmayan kişilerle ev arkadaşlığı yaptığını, örgüt üyesi olmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti tarafından ev arkadaşlarının isimleri sorulması üzerine sanık Aygün, isimleri vermek istemediğini söyledi.

- İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanık Enver Aygün'ün, ilk olarak 2004'te FETÖ yapılanması ile temasa geçtiği, örgüte ait dershane ve evlerde kaldığı belirtiliyor.

Üniversiteyi okuduğu Kırıkkale'de de FETÖ evlerinde kaldığı ve bir dönem "ev abiliği" yaptığı aktarılan Aygün'ün, Ankara'ya geldikten sonra ağırlıkta Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli astsubaylarla örgüt adına faaliyetlerde bulunduğu ifade ediliyor.

Sanık Aygün'ün, örgüt üyesi askerlerle toplandıklarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in sohbet videolarını izledikleri, kendisine bağlı bulunan örgüt üyelerinin rutin dönemlerde 250-500 lira himmet ödedikleri, kendisinin de himmet paralarını toplayıp örgütte daha üst konumda olan Sami kod adlı Murat Dayı'ya verdiği ifadeleri yer alıyor.

Aygün'ün soruşturma aşamasında darbe girişimi gecesine ilişkin verdiği beyanlarda, sanıklardan Murat Dayı'nın ev arkadaşı Hasan Cora'yı Kakao isimli programdan aradığını ve kendilerine, "Tanıdığımız askeri personel arkadaşları kullandıkları numaralar üzerinden arayın ve darbe girişimine destek vermelerini söyleyin." dediğini ifade etmişti.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

(AA)

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