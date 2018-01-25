Söylediklerini de sorulanları da inkar etti

Üniversite eğitimi için gittiği Bolu'da FETÖ'ye ait evde kalmaya başladığını belirten Aygün, ev arkadaşları ve okula adapte olamaması sebebiyle yıl sonunda okulu bıraktığını beyan etti.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Yerleşkesi'nde yapılan duruşmaya, sanıklar, avukatları ve yakınları ile TBMM, Başbakanlık, TRT ve diğer müşteki kurumların avukatları katıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başyaveri albay Ali Yazıcı ile eski alay komutanı albay Muhsin Kutsi Barış'ın da yer aldığı 534 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Dershanede tanıştığı sanıklardan Hasan Cora ile Yenimahalle'de bir evde kalmaya başladığını, kaldıkları evin ise FETÖ'ye ait olmadığını iddia eden Aygün, FETÖ'nün darbe girişimi gecesi de bu evde olduğunu ancak darbe girişimine ilişkin bir faaliyetinin olmadığını savundu.

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u 4 ayrı telefon hattı üzerinden kullandığına ilişkin tespiti de kabul etmediğini söyleyen Aygün, darbe girişimi gecesinde Kakao programı üzerinden FETÖ mensubu askerleri darbeye destek amaçlı mesaj gönderdiği suçlamasını da kabul etmedi.

Savunmanın ardından, Kırıkkale'de kaldığı dönemde de FETÖ'ye ait evlerde kaldığına dair tanık beyanları hatırlatılan sanık Aygün, Kırıkkale'de örgüt ile bağlantısı olmayan kişilerle ev arkadaşlığı yaptığını, örgüt üyesi olmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti tarafından ev arkadaşlarının isimleri sorulması üzerine sanık Aygün, isimleri vermek istemediğini söyledi.

- İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanık Enver Aygün'ün, ilk olarak 2004'te FETÖ yapılanması ile temasa geçtiği, örgüte ait dershane ve evlerde kaldığı belirtiliyor.