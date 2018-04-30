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Söylemez Barajı için sözleşme imzalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 14:35 | Son Güncelleme

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından bölgedeki verimli toprakları suya kavuşturacak "4. en büyük depolamaya sahip" Söylemez Barajı'nın sözleşmesi imzalandı - Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: - "Proje ile yöredeki mümbit topraklar suya doyacak ve çiftçilerin yüzlerini güldürmeye devam edeceğiz"

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından bölgedeki verimli toprakları suya kavuşturacak "4. en büyük depolamaya sahip" Söylemez Barajı'nın sözleşmesi imzalandı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Köprüköy ilçesi sınırlarında inşa edilecek Söylemez Barajı'nın göl alanının Köprüköy, Karayazı ve Tekman ilçelerini kapsadığı belirtildi.

Temelden 113 metre yükseklikte edilecek tesisin aynı zamanda DSİ tarafından silindirle sıkıştırılmış beton (SSB) kemer tipinde yapılacak ilk baraj olma özelliği taşıdığına işaret edilen açıklamada, sulama ve enerji amaçlı tesis edilecek Söylemez Barajı ile brüt 393 bin 910 dekar zirai arazinin modern sulama sistemine kavuşacağı ve yaklaşık 220,57 milyon kilovatsaat enerji üretileceği kaydedildi.

Açıklamada, gövde hacmi yaklaşık 600 bin metreküp olan barajda 1,4 milyar metreküp suyun depolanacağı ve barajın depolama hacmi bakımından inşa edilen barajlar içerisinde Ilısu, Yusufeli ve Silvan Barajlarından sonra 4. en büyük depolamaya sahip baraj olacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Erzurum için büyük önem taşıyan Söylemez Barajı'nı en kısa zamanda hizmete alacaklarını bildirerek, "Proje ile yöredeki mümbit topraklar suya doyacak ve çiftçilerin yüzlerini güldürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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Erzurum Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Söylemez Barajı sözleşme

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