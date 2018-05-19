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Soylu, Adnan Menderes Koşusu'nu izledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 17:44 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bu koşu hem 19 Mayıs'ı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışını hem de o yolculuğun devamını, aynı zamanda da bugün de o yolculuğun aslında hızlı, sağlıklı ve güzel bir şekilde devam ettiğini anlatan bana göre çok güzel bir kompozisyon"

Adnan Menderes Koşusu'nu izleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu koşu hem 19 Mayıs'ı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışını hem de o yolculuğun devamını, aynı zamanda da bugün de o yolculuğun aslında hızlı, sağlıklı ve güzel bir şekilde devam ettiğini anlatan bana göre çok güzel bir kompozisyon." dedi.

Soylu, 75'inci Yıl Ankara Hipodromu'nda düzenlenen Adnan Menderes Koşusu'nu, eski Başbakan Adnan Menderes'in gelini Ümran Menderes ile şeref tribününden izledi.

Yarışı birinci bitiren "Tatvan İncisi" adlı atın sahibi Gülnur Gülerce'nin vekili Engin Bekiroğulları'na kupayı veren Süleyman Soylu, atın sahibi Gülerce ve jokeyi Selim Kaya'yı tebrik etti.

Soylu, yarışın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bu koşuya uzun zamandır gelmek istediğini belirterek, memlekete iyi hizmet eden insanları çeşitli vesilelerle anma ve vefa göstermenin önemini vurguladı.

Bakan Soylu, "Bu koşu hem 19 Mayıs'ı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışını hem de o yolculuğun devamını, aynı zamanda da bugün de o yolculuğun aslında hızlı, sağlıklı ve güzel bir şekilde devam ettiğini anlatan bana göre çok güzel bir kompozisyon." diye konuştu.

Emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Soylu, şunları kaydetti:

"İnşallah on yıllarca, yüz yıllarca sürer. Büyük ülkeler böyle ülkelerdir yani meselelerini tarihin bir noktasında bırakmazlar, devam ettirirler. Kah yarışmalarla devam ettirirler, kah böyle güzel törenlerle devam ettirirler ve gelecek nesillerine güzel armağanlar bırakırlar. Bu gelecek nesile bırakılan güzel bir armağandır. Çok da güzel, centilmence bir yarış oldu. Son düzlüğe kadar ciddi bir mücadele oldu. Hem yetiştiricileri hem de jokeylerimizi kutluyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Adnan Menderes Koşusu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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