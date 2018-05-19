Soylu, Adnan Menderes Koşusu'nu izledi

Adnan Menderes Koşusu'nu izleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu koşu hem 19 Mayıs'ı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışını hem de o yolculuğun devamını, aynı zamanda da bugün de o yolculuğun aslında hızlı, sağlıklı ve güzel bir şekilde devam ettiğini anlatan bana göre çok güzel bir kompozisyon." dedi.

Soylu, 75'inci Yıl Ankara Hipodromu'nda düzenlenen Adnan Menderes Koşusu'nu, eski Başbakan Adnan Menderes'in gelini Ümran Menderes ile şeref tribününden izledi.

Yarışı birinci bitiren "Tatvan İncisi" adlı atın sahibi Gülnur Gülerce'nin vekili Engin Bekiroğulları'na kupayı veren Süleyman Soylu, atın sahibi Gülerce ve jokeyi Selim Kaya'yı tebrik etti.

Soylu, yarışın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bu koşuya uzun zamandır gelmek istediğini belirterek, memlekete iyi hizmet eden insanları çeşitli vesilelerle anma ve vefa göstermenin önemini vurguladı.

Bakan Soylu, "Bu koşu hem 19 Mayıs'ı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışını hem de o yolculuğun devamını, aynı zamanda da bugün de o yolculuğun aslında hızlı, sağlıklı ve güzel bir şekilde devam ettiğini anlatan bana göre çok güzel bir kompozisyon." diye konuştu.