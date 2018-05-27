Soylu, AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanlığı'na ziyarette bulundu.

Seçim faaliyetleri kapsamında çalışmalara başlayan Soylu, iki seçim otobüsü ve kalabalık konvoyla Beşiktaş'a geldi.

Bu kapsamda Nispetiye Mahallesi'nde bulunan AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Soylu, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Vanlıoğlu, İlçe Başkanı Ferşat Yıldırım ve partililer tarafından karşılandı.

Kendisin bekleyen partililerle selamlaşan Bakan Soylu, Vanlıoğlu, Yıldırım ve diğer yöneticilerle bir süre görüştü.

Daha sonra toplanan partililerle sohbet eden Soylu, onlardan gece gündüz demeden çalışmalarını istedi.

Yaklaşık bir saat süren özel görüşmenin ardından Bakan Soylu, buradan ayrıldı.

