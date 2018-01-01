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Soylu, Altınok ve Yılmaz'dan polis telsiziyle yeni yıl mesajı

GÜNCEL HABERLERİ | 01.01.2018 02:24 | Son Güncelleme 35 dakika önce

- İçişleri Bakanı Soylu: - "Kamu düzeni ve güvenliğinin, demokrasi ve hukuk içinde tam olarak sağlandığı, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bir yılı inşallah hep birlikte yaşayacağız" - Emniyet Genel Müdürü Altınok: - "Devletimizin bekası, milletimizin selameti, ülkemizin huzur ve güvenliği için taşıdığı sorumluluk bilinci ile gerçekleştirdiği fedakarca çalışmalar için tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ve Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, telsiz mesajıyla emniyet mensupları ve ailelerinin yeni yılını kutladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polis telsizinden yayınlanan mesajında, "Kıymetli mesai arkadaşlarım, 2017 yılını geride bırakırken terörle mücadelede yılmadan yorulmadan göstermiş olduğunuz özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ederim. Kamu düzeni ve güvenliğinin, demokrasi ve hukuk içinde tam olarak sağlandığı, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bir yılı inşallah hep birlikte yaşayacağız. Bu vesileyle 2018 yılının ülkemize, milletimize ve bütün insanlığa sevgi, barış ve huzur getirmesini diler, şehitlerimize rahmetle, kahraman gazilerimizi ve emeklilerimizi şükranla anar, yeni yılın sizler ve fedakar aileleriniz için sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederim." ifadelerini kullandı.

Emniyet Genel Müdürü Altınok ise telsiz mesajında, "Kıymetli meslektaşlarım; devletimizin bekası, milletimizin selameti, ülkemizin huzur ve güvenliği için taşıdığı sorumluluk bilinci ile gerçekleştirdiği fedakarca çalışmalar için tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Görevlerinizi her koşulda insan haklarına saygılı hukukun üstünlüğüne dayalı yürüteceğinize olan inancımla yeni yılın milletimiz ve teşkilatımız için hayırlara vesile olmasını diliyor, sizler ve kıymetli aileleriniz için sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da mesajında şunları kaydetti:

"Başkentimizde huzur ve güveni, kanun hakimiyetini ve devletimizin otoritesini sağlamak için gecesini gündüzüne katarak görevini üstün bir gayret ve fedakarlıkla yerine getiren değerli meslektaşlarım; mesai mefhumu gözetmeksizin azim ve kararlılıkla yürüttüğümüz çalışmalarımızda, daha da başarılı olacağımıza duyduğum sonsuz inançla, devletimizin ve milletimizin selameti uğruna hayatını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, her zaman onur duyduğumuz kahraman gazilerimiz ile halen görevi başında olan siz değerli meslektaşlarımın ve ailelerinizin yeni yılını kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

(AA)

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