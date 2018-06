Soylu, canlı yayında soruları yanıtladı

Bakan Soylu, terör örgütü PKK'nın hendek olaylarında camilere, kütüphanelere, spor salonlarına saldırıp her yeri yakıp yıktığını, insanların psikolojisini bozduğunu belirtti.

"Diyarbakır Barosu, Ticaret ve Sanayi Odası ve bazı STK'lar iki gün önce 'İbrahim Halil Yıldız ve diğer aileyi barıştırmaya gidiyoruz' dedi. Sözde mahkemeler vardı biliyorsunuz. Kendilerini o pozisyona sokuyorlar. Diyarbakır Barosu'nun PKK müzahiri olduğu, devletin yaptığı her şeye PKK diliyle cevap verdiğini herkes bilir. İsminin baro olması şu olması bu olması önemli değil, bunlar terör örgütünün legal kollarıdır. Bana çağrıda bulunmuşlar 'Gereğini yapın' diye. Gereğini yapacağız. Nasıl milletvekillerinin terör örgütüne yardım ve yataklık yapmaları sebebiyle haklarında gereğini yapmışsak onların da gereğini yapacağız. Bütün enstrümanlarıyla bu konuya abanıyorlar. Ayrıca Türkiye'de, özellikle Doğu ve Güneydoğu'da bir baskı oluşturmaya çalışıyorlar."

Bakan Soylu, HDP'nin istediği duvara arkası dayayabileceğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne yaparlarsa yapsınlar, ne ortaya koyuyorsa koysunlar, Türkiye'nin vereceği bir tek çakıl taşı yoktur. Kendi bulundukları yerleri muhafaza edemeyecek ve gidecekler. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın talimatıyla yeni bir konsepte girmiştir. Terörün kaynağı nerede ise kurutulacaktır. Bu ülkeyi artık kimse tehdit edemez. Karanlıkta ıslık çalmanın bir anlamı kalmadı. Türkiye Kandil operasyonu yapabilecek kabiliyette ve güçtedir bunu her yerde göstermiştir. Kandil, PKK'nın kurmay ve lojistik bir karargahıdır. Avrupa ve Amerika'nın iş kurduğu uluslararası karargahtır. En önemlisi Diyarbakır'dan Bingöl'e kadar uzanan psikolojik karargahtır ve mahalle baskısı oluşturur. Mahalle baskısı yaparak sonuç alacakların düşünüyorlar. Biz bunu yıkmalıyız ve yıkılacaktır. Türkiye çok basit ve başaralı şekilde bu operasyonu gerçekleştiriyor kimse merak etmesin. Her şey hazırdır ve ok yaydan çıkmıştır. Onun için inanıyorum ki Türkiye bu konuda önemli bir adım atacak ve bu önemli adımla yıllardır tabulaştırdıkları bir yer daha tarumar olacaktır. Oraya ay yıldızlı bayrak dikilir kimsenin endişesi olmasın."