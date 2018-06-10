Soylu, Eyüp Sultan Meydanı'nda halka hitap etti

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye rahat bir şekilde gücüyle kudretiyle ve teknolojisiyle bunca yıldır lanet üreten Kandil'i alacak ve merak etmeyin orada da kendi kuvvetini ve kudretini gösterecektir. Hiç endişe etmeyin onlar eskidendi." dedi.

Soylu, Eyüp Sultan Camisi'nde teravih namazını kıldıktan sonra meydanda vatandaşlara hitap etti.

Dünyanın birçok yerinde mazlumların olduğunu aktaran Soylu, Türk milletinin büyük ve asil bir millet olduğunu söyledi.

Soylu, yıllardan beri Türkiye'nin kültürünün, inancının, geleneklerinin, vatan sevgisinin elinden alınmak istendiğini vurgulayarak, "Şükürler olsun ki ne ata sevgimizi ne kültürümüzü ne inancımızı ne değerlerimizi bizden alamadılar. Nereden geldik nereye gidiyoruz biz bunu biliyoruz. Şu ezanlar Allahuekber diye okunmuyordu, Tanrı uludur diye okunuyordu. Biz nereden geldiğimizi biliyoruz. Bu ülkede 28 Şubat gününden itibaren 15 yaşın altındaki çocuklarımızı Kur'an'ıyla inancıyla buluşturmamak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar ve yasakladılar." diye konuştu.