Soylu için şok sözler: Suçluyu kayırıyor

CHP’li Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından CHP’li belediye başkanlarına yönelik artan görevden almalara ilişkin olarak konuştu. Man Adası’nın ortaya çıkmasının ardından Soylu’nun Ataşehir Belediyesi üzerinden açıklamalar yapıp meydan okuduğunu söyleyen Özel, “Konu Soylu olunca bütün ülkeden dosya yağıyor, tepki yağıyor. Soylu’ya şunu sorun diyorlar. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı’nın istifa ettirileceği, istifa etmeye direndiğinde gereğinin yapılacağı konuşuldu. Başkan, şu anda arafta duruyor. Diyorlar ki, herkesin üzerine gidiliyorsa Trabzon Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’nun üzerine niye gidilmiyor? Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AKP içinde yalnızlaşmışken, Gümrükçüoğlu’nun Trabzonlu olduğu, Bakan Soylu’nun Trabzonlu olduğu, incelemeyi yapacak Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Ömer Seymenoğlu’nun Trabzonlu olduğu ve dosyanın mümkün olduğu kadar geriye atıldığı doğru mu? Bu Trabzon ile ilgili teftiş kurulu incelemesi ne oldu? Hâlâ niye başlamadı? Ömer Seymenoğlu, bunun neresinde? Bundan rahatsız olan AKP’lilerin tepkileri neden Soylu tarafından göğüsleniyor? CHP’li belediyeye gelince jet hızıyla işleyen teftiş süreci AKP’li belediyede neden duruyor?’’ sorularını sordu. Nevşehir Karapınar Belediye Başkanı Mustafa Tiftik’in görevi kötüye kullanmadan ceza aldığını, kendisiyle ilgili hapis cezası verilip paraya çevrildiğini anlatan Özel, “İlgili madde; konu görevi kötüye kullanmaysa görevden men olur. CHP’li belediyelerde yürümekte olan soruşturmalar ve açığa almalar. Burada ise soruşturulmuş, mahkemeye gidilmiş, görevi kötüye kullandığı mahkeme kararıyla belirlenmiş ve bu konuda ilgili kanuna göre işlem yapılmamış, halen daha Mustafa Tiftik görevinin başında’’ dedi.
SAVCI 'GÖREV YAPAMAZ' DİYOR
Eceabat Belediyesi’nin daha da enteresan olduğunu belirten Özel, ‘’Kendisi çeşitli suçlardan hapis cezası almış, ceza kesinleşmiş, hapse girmiş, hapse girerken kamu görevinden men edilmiş, bununla ilgili yazılar yazılmış. Denetimli serbestlikten yararlanıyor. BİMER, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çetinkaya’nın imzasıyla yanıt yazmış. ‘Doğru, cezayı aldı, kamu görevinden men aldı, bundan sonra kamu görevi yapamaz’ deniliyor. İdare, İçişleri Bakanlığı, ceza var, hapis var, kesinleşme var, kamu görevinden men var’’ diye konuştu. Kimsenin kanundan kaçmasından yana olmadılarını belirten Özel, “Kanundan kaçamamış, yakalanmış, cezayı almış, cezası kesinleşmiş adamları görevi başında tutan Süleyman Soylu. Görevi ihmal eden, suçluyu kayıran, kamu görevinden men edilmiş suçluya kamu görevi yaptıran Süleyman Soylu. Tüm Türkiye’den şikâyet telefonları geliyor. Şimdiye kadar gelen dosyalar burada, onlarcası yolda. AKP, bunlara bir açıklama yapsın’’ ifadelerini kullandı.
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