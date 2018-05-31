Soylu Of İlçe Hükümet Konağı'nı açtı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Benim güzel ülkem bugün dünden daha güzel. İnanıyorum ki yarın bugünden çok daha güzel olacak. Yine sizin iradenizle, sizin kararlılığınızla ve yine demokrasiyle." dedi.
Bakan Soylu, Of İlçe Hükümet Konağı'nın açılışında yaptığı konuşmada, bir büyük yolculuğun içerisinde olunduğunu söyledi.
Türkiye’nin yarınlara umutla gittiğine belirten Soylu, "Sizin iradenizle, sizin kararlılığınızla ve demokrasiyle beraber. Benim güzel ülkem bugün dünden daha güzel. İnanıyorum ki yarın bugünden çok daha güzel olacak. Yine sizin iradenizle, sizin kararlılığınızla ve yine demokrasiyle." diye konuştu.
Soylu, Türkiye’nin büyük projelere imza attığına işaret ederek, şöyle devam etti:
“Bir taraftan büyük projelere imza atan benim güzel ülkem, dünyaya yaptıklarıyla parmak ısırtan benim güzel ülkem, bir taraftan etrafındaki coğrafyaya, dünyaya yardımcı olan benim güzel ülkem, bir taraftan özgüvenini yükselten benim güzel ülkem, bir taraftan ülkenin her tarafında şehir hastaneleriyle, havalimanlarıyla, bölünmüş yollarıyla, üniversiteleriyle, bir taraftan yarınlara umutla bakan benim güzel ülkem. Bir taraftan kendisini dünyanın merkezi haline getirebilecek üçüncü havalimanıyla, bir taraftan boğaz köprüleriyle, bir taraftan dev büyük projeleriyle benim güzel ülkem... İşte bu güzel ülkede biliniz ki ne yapılıyorsa sizin iradeniz ve kararlılığınızla yapılıyor ama elbette ki bu kararlılığı bilen, bu kararlılığı anlayan, bu kararlılıktan güç alan bir siyasi irade, bir de lider lazım. İşte o lider Recep Tayyip Erdoğan."
Daha önce "Bize güç verin, güçlü bir irade ortaya koyalım, bizi Ankara’ya gönderin" dediğini hatırlatan Soylu, "Bir şeyi ifade etmek istiyorum; sizleri arkadaşlarımızla, teşkilatımızla, belediye başkanlarımızla, buradaki bütün kamu bürokrasisiyle beraber mahcup etmedik. Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar bize verilen hizmeti, görevleri yerine getirmeye çalıştık. Siz bize güç verdiniz partimiz ve kıymetli Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız bizi Çalışma Bakanı yaptı. Siz bize güç verdiniz Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız bizi İçişleri Bakanı yaptı ve şunu söylemek isterim; sizi mahcup etmedim.” dedi.
- "Trabzon’da büyük projelerin başlangıcını gerçekleştirdik"
Soylu, kente az gelmiş olabileceğine değinerek, "Bana verdiğiniz görevi ve itimadı yerine getirmek için buraların yerine Allah şahittir ki Kato’ya gittim, Cudi’ye gittim, Gabar’a gittim, Tunceli Pülümür'e gittim, Ağrı Dağı'na çıktım ve sizin verdiğiniz emaneti yerine getirebilmek için büyük bir gayret serf ettik." diye konuştu.
Trabzon’da ve ilçelerindeki yapılan yatırımları anlatan Soylu, “Bu projeler için hayal dediler inanmadılar. Erzincan -Trabzon demiryolunu söyledik. Erzincan-Trabzon demiryolunun şu anda uygulama projesinin ihalesine çıkıldı." dedi.
- "Bütün bu anlayışlar önümüzdeki süreçte de devam edecek"
Soylu, yeni milletvekillerinin de bu hizmetleri devam ettireceğini işaret etti.
"Gücümüzün yettiğince bu görevleri yerine getirdik” diyen Soylu, “Şimdi biz sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde sefer görev emriyle beraber bir taraftan bir tarafa gitmesini mukadder olan insanlarız. Geri dur, geri dur, şuraya git, şuraya git, şöyle ol böyle ol..” şeklinde konuştu.
Soylu, aynısını kendisinin de mahiyetindekilere yaptığı belirterek, şunları kaydetti:
“Geçen gece gecenin saat 2’sinde bizim Sur Kaymakamımız milletvekili adayı olmak münasebetiyle görevden ayrıldı. Gecenin 2’sinde Yalova’da başarılı olduğuna inandığımız bir kaymakamımıza telefon açtım. Sur Kaymakamlığı da ondan bir alt kademede ama doğu ve Güneydoğu’nun hassasiyetini biliyorsunuz. Oraya en başarılı idarecileri göndereceğiz ki aman bir eksiklik olmasın ve oraya telefon açtım gecenin saat 2’sinde. Dedim ki ‘kaymakam bey yarın sabah valizini topluyorsun, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde göreve başlıyorsun. Bir tek söz söyledi, ‘Emredersiniz sayın Bakanım.’ Şimdi mesele hizmet meselesidir ve mesele memleket meselesidir. Şimdi İstanbul’dan Allah nasip ederse ikinci bölgeden birinci sıradan milletvekili adaylığımızı devam ettireceğiz. "
Vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve yol arkadaşlarına sahip çıkmalarını da isteyen Soylu, "Ömrümün sonuna kadar gücüm, takatim neye yeterse, nerede olursam olayım, hangi görevde olursam olayım, bilesiniz ki bize verdiğiniz şerefin borcunu ödeyebilmek için emrinize amadeyim." dedi.
Konuşmaların ardından Bakan Soylu ve beraberindekiler, Of İlçe Hükümet Konağı'nın açılışını gerçekleştirdi.
Soylu’ya açılışta, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, AK Parti Trabzon milletvekili adayları Salih Cora, Bahar Ayvazoğlu, Vehbi Koç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları ile vatandaş katıldı.
Öte yandan Bakan Soylu, Of ilçesi güzergahı boyunca parti otobüsünden vatandaşları selamlayarak sorun ve isteklerini de dinledi.
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Benim güzel ülkem bugün dünden daha güzel. İnanıyorum ki yarın bugünden çok daha güzel olacak. Yine sizin iradenizle, sizin kararlılığınızla ve yine demokrasiyle" - "Ömrümün sonuna kadar gücüm, takatim neye yeterse, ne
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