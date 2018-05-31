Soylu Of İlçe Hükümet Konağı'nı açtı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Benim güzel ülkem bugün dünden daha güzel. İnanıyorum ki yarın bugünden çok daha güzel olacak. Yine sizin iradenizle, sizin kararlılığınızla ve yine demokrasiyle." dedi.

Bakan Soylu, Of İlçe Hükümet Konağı'nın açılışında yaptığı konuşmada, bir büyük yolculuğun içerisinde olunduğunu söyledi.

Türkiye’nin yarınlara umutla gittiğine belirten Soylu, "Sizin iradenizle, sizin kararlılığınızla ve demokrasiyle beraber. Benim güzel ülkem bugün dünden daha güzel. İnanıyorum ki yarın bugünden çok daha güzel olacak. Yine sizin iradenizle, sizin kararlılığınızla ve yine demokrasiyle." diye konuştu.

Soylu, Türkiye’nin büyük projelere imza attığına işaret ederek, şöyle devam etti:

“Bir taraftan büyük projelere imza atan benim güzel ülkem, dünyaya yaptıklarıyla parmak ısırtan benim güzel ülkem, bir taraftan etrafındaki coğrafyaya, dünyaya yardımcı olan benim güzel ülkem, bir taraftan özgüvenini yükselten benim güzel ülkem, bir taraftan ülkenin her tarafında şehir hastaneleriyle, havalimanlarıyla, bölünmüş yollarıyla, üniversiteleriyle, bir taraftan yarınlara umutla bakan benim güzel ülkem. Bir taraftan kendisini dünyanın merkezi haline getirebilecek üçüncü havalimanıyla, bir taraftan boğaz köprüleriyle, bir taraftan dev büyük projeleriyle benim güzel ülkem... İşte bu güzel ülkede biliniz ki ne yapılıyorsa sizin iradeniz ve kararlılığınızla yapılıyor ama elbette ki bu kararlılığı bilen, bu kararlılığı anlayan, bu kararlılıktan güç alan bir siyasi irade, bir de lider lazım. İşte o lider Recep Tayyip Erdoğan."