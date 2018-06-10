SOYLU: SEÇİMLERDEN GÜÇLENEREK ÇIKMAMIZ LAZIM 

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK, İSTANBUL (DHA)
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da seçim bölgesinde bazı adresleri ziyaret etti. Soylu, 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerinde vatandaşlardan yetki istedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Abdurrahman Dursun ile çok sayıda partili eşlik etti. Önce Ak Parti Sultangazi İlçe Başkanlığı'na gelen soylu burada partililere seslendi. Seçime az bir süre kaldığına dikkat çeken Soylu, “Sözlerime gecelerin en güzeli Kadir gecenizi tebrik ederek başlamak istiyorum. Son iki haftaya girdik. Önümüzdeki Pazar günü geleceğe daha aydınlık bakacağız. 2 hafta sonra milletimiz kalkınmaya daha güçlü bakacak. Bunu sağlayacak olan yine sizlersiniz. Yine önümüzdeki iki haftayı güzel bir nakış gibi örmemiz lazım. Bazılarımız STK'lara gidecek, bazılarımız bir evi ziyaret etmemiz, bazılarımız insanlarla diyalog kuracak kalanlarımızı harekete geçirmemiz gerekecek. Bütün bunlarla ilgili adımlarımızı atmamız lazım. Arkadaşlar bu seçimin şifresi şudur. Biz bu seçimden kazanarak değil güçlü çıkmamız lazım. Bir daha söylüyorum. Biz bu seçimden kazanarak değil, çok güçlü çıkmamız lazım." dedi.
Ardından Sultangazi Samsunlular Derneği ve Sultangazi Sinoplular Derneği'ni de ziyaret eden Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimleri için vatandaşlardan söz ve yetki istedi.
Daha sonra Sultangazi Merkez Cami meydanına gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada kendini bekleyen vatandaşlara kısa bir konuşma yaptı.
Görüntü dökümü:
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-Genel detaylar
-Kalabalığın Soylu ile fotoğraf çektirmesi
-Soylu'nun parti binasındaki konuşma
-Soylu'nun Samsunlular Derneği'ndeki konuşması
-Merkez Cami'de vatandaşa sesleniş
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