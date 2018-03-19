Soylu, şehit aileleriyle bir araya geldi

Bütün şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Soylu, şehit ailelerin duruşunun ve dayanıklılığının aynı olduğunu söyledi.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, şehit aileleri buluşmalarında ve şehitlerin anıldığı toplantılarda yalnız olmadıklarına inandığını ifade ederek, "Bilirim ki o evlatlarımız, bizim şehitlerimiz manevi varlıklarıyla aramızdadırlar çünkü Cenab-ı Allah'ın ayeti açıktır, 'Onlara ölüler demeyiniz, onlar diridirler. Ancak siz bilmezsiniz.' Öyleyse bizler burada yalnız değiliz." diye konuştu.

Soylu, 18 Mart Şehitler Günü dolayısıyla Gölbaşı Vilayetler Evi'nde verdiği yemekte, şehit aileleri ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afrin ilçe merkezinin kontrol altına alınmasına ilişkin, "Ay yıldızlı bayrağımızı evlatlarımız Afrin'in merkezine diktiler. Biz oraya sadece toprağından, yurdundan, çoluğundan çocuğundan, eşinden, barkından ayrı düşen, namusunu muhafaza etmek için şu Müslüman yurduna sığınanların tekrar kendi yurtlarına dönmesinin merhametini getirmeye çalışıyoruz." dedi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümünün kutlandığını anımsatan Soylu, şöyle devam etti:

"Üzerinden tam 103 yıl geçti. Zeytin Dalı operasyonuna giden askerimize, jandarmamıza, polis özel harekatımıza mikrofon uzatıyorlar, 'Ailene bir şey diyor musun?' diye soruyorlar. Gülerek ve neşe içerisinde 'Bizi beklemesinler.' diyor. Oğlu bunu söylüyor. Anne baba öte taraftan 'Aman evladım sen ne diyorsun?' demiyor. Belki gözü yaşlı ama gururlu, 'Aferin' diyor, gurur duyuyor."

Soylu, "Bugün Afrin'deyiz. Hele 18 Mart günü Afrin'deyiz. Ay yıldızlı bayrağımızı, evlatlarımız Afrin'in merkezine diktiler. Bugün haykırıyoruz hep birlikte. Aslında biz oraya sadece toprağından, yurdundan, çoluğundan çocuğundan, eşinden, barkından ayrı düşen, namusunu muhafaza etmek için şu Müslüman yurduna sığınanların tekrar kendi yurtlarına dönmesinin merhametini getirmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "2019 seçimlerinin ardından vites yükselteceğiz"

Bakan Soylu, Türkiye'nin 2019 seçimlerinin ardından vites yükselteceğini belirterek, Türkiye'nin artık "sistem ülkesi" haline geldiğini kaydetti.