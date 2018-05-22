Soylu, şehit emniyet mensuplarının aileleriyle iftar yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dün 8 terörist etkisiz hale getirildi, bugün Siirt Baykan'da ve Kars Çemçe'de toplam 9 terörist etkisiz hale getirildi." dedi. Soylu, Polis Akademisi Çamlıca Kampüsü'nde şehit emniyet personeli aileleri onuruna verilen iftara katıldı. Burada konuşan Soylu, geçen hafta ilk dört gündeki iftarını Güneydoğu'da açtığını hatırlatarak, herkesin bir haber geldiğinde yüreğinin çarptığı Cizre'de, Şırnak'ta, Silopi'de, Yüksekova'da, Şemdinli'de, Kayapınar'da iftar yaparken aklında hep gazilerin, şehitlerin ve şehit ailelerinin geçtiğini söyledi. Onların, Türkiye'ye dayatılmaya çalışılan bir projeye canlarını feda ettiklerini ve "bunu kabul etmeyiz" dediklerini belirten Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben özellikle şunu net bir şekilde sizle paylaşmak isterim. Onların bıraktıkları emanet emin ellerdedir. Bakın, dün 8 terörist etkisiz hale geldi, bugün hem Siirt Baykan'da hem de Kars Çemçe'de toplam 9 terörist etkisiz hale geldi. Yani aslında silahı emanet edenler sadece silahı emanet etmediler, bu ülkenin namusunu da emanet ettiler. Ve bu evlatlar şimdi onların arkadaşları, memleketimin her tarafında namusuna ve silahına sahip çıkarak bunu sağlıyor."

- "Batı, sınırlarının kapılarını her tarafa kapatıyor" Soylu, Doğu ve Güneydoğu'da bir tek "huzur" kelimesinin hakim olduğuna dikkati çeken Soylu, "Her taraf şenlik içerisinde. O terörizme kazandırılmaya çalışılan çocuklar bugün, idealleri ve hayalleriyle beraber yarına ait umut beslemeye çalışıyorlar. Artık akılları ve zihinleri, bu ülkeyi bir fitne odağına dönüştürmek isteyenler tarafından çelinemiyor. Çünkü artık orada güvenli bir şekilde çalışan öğretmenlerimiz, doktorlarımız, herkesi kucaklayan, şefkatli ve muhabbetini esirgemeyen ama aynı zamanda terörizme karşı o caydırıcılığını da ortaya koyan güvenlik kuvveti kardeşlerimiz var." diye konuştu. Soylu, Türk milletinin elde ettiği her şeyin bedelini fazlasıyla ödemiş bir millet olduğunu vurguladı. Türkiye'ye gelişmeyi, kalkınmayı ve huzur içerisinde yaşamayı birilerinin çok gördüğünün altını çizen İçişleri Bakanı Soylu, "Bu milleti terörle terbiye etmek istediler. İçimize sürekli nifaklar soktular...En son 15 Temmuz'u o hainlerle beraber sahneye koydular. Şehitler verdik, gazilerimiz var. Çok şükür şehitlerimizle, gazilerimizle, kendini tankın önüne atan, meydanlara koşan halkımızla, polisimizle aklını ve ferasetini kullanan jandarmamızla, askerimizle bunu da atlattık ama yine de bedel ödedik. Ekonomik bedeller ödedik, yıllardır ne zaman iyi bir şey yapmak istesek üstümüze çullandılar." değerlendirmesinde bulundu.

Süleyman Soylu, Türkiye'nin geçmişini silemeyeceğini belirterek, şunları söyledi: "Batı, sınırlarının kapılarını her tarafa kapatıyor, sorsan kendini terörden koruyor. Biz bunu kimseye yapamayız, biz kimseye kapılarımızı kapatamayız, biz komşumuza sırtımızı dönemeyiz. Biz Batı gibi değiliz. Biz etrafımızda bir pusu kuruldu mu, bir tezgah kuruldu mu 'Aman Amerika'dan gelsinler yardım etsinler bizi kurtarsınlar.' demeyiz." Soylu, Türkiye'nin denizde ölümle burun buruna olan göçmenleri kurtardığını ancak Avrupa'nın onlara kapılarını kapattığını dile getirdi. - "Son 300 yılın en güçlü dönemi" Türkiye'nin son 300 yılın en güçlü döneminde olduğuna işaret eden Soylu, daha hür, müreffeh ve zengin bir Türkiye için çalıştıklarını vurguladı. Soylu, Türkiye'deki yatırımların krizde olan yabancı ülkeler tarafından hayretle karşılandığını aktardı. Yılbaşından bugüne kadar 8 binin üzerinde uyuşturucu satıcısının tutuklandığını bildiren Bakan Soylu, Türkiye'yi güvenlik konusunda tehdit eden kara bulutların da dağıldığını söyledi. "Her dönemden daha fazla çalışmanın gerekli olduğu bir süreç içerisindeyiz." diyen Soylu, geçmişte yaşanılan sorunları gelecek nesillerin çekmesini istemediklerini kaydetti. İftarda, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Vekili Erhan Gülveren, Sahil Güvenlik Komutanı Vekili Tuğamiral Bülent Olcay, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları ve daire başkanları da yer aldı.

Soylu, şehit emniyet mensuplarının aileleriyle iftar yaptı

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Dün 8 terörist etkisiz hale getirildi, bugün Siirt Baykan'da ve Kars Çemçe'de toplam 9 terörist etkisiz hale getirildi" - "Yılbaşından bugüne kadar 8 binin üzerinde uyuşturucu satıcısı tutuklandı" - "Bu milleti terörl

1 / 8 Soylu, şehit emniyet mensuplarının aileleriyle iftar yaptı

2 / 8 Soylu, şehit emniyet mensuplarının aileleriyle iftar yaptı

3 / 8 Soylu, şehit emniyet mensuplarının aileleriyle iftar yaptı

4 / 8 Soylu, şehit emniyet mensuplarının aileleriyle iftar yaptı

5 / 8 Soylu, şehit emniyet mensuplarının aileleriyle iftar yaptı

6 / 8 Soylu, şehit emniyet mensuplarının aileleriyle iftar yaptı

7 / 8 Soylu, şehit emniyet mensuplarının aileleriyle iftar yaptı