Soylu, Sultangazi'de vatandaşlarla buluştu

- "Doktoru görmek için 9 saat beklenirdi"

Bu milletin asil bir millet olduğunu ve çok zorluklar çektiğini anlatan Soylu, "Hepimiz çektik. Kimisinin dini inancıyla, kimisinin etnik kökeniyle, kiminin mezhebi, siyasal düşüncesiyle, hayat standardıyla karşı karşıya kaldığı zorluklar oldu. Kiminin kıyafetiyle zorluklar yaşadılar. Bunu hep beraber yaşadık. Gecenin 12'sinde oraya gitmeden, sabahleyin doktoru görmek mümkün değildi. 9 saat beklenirdi doktoru 5 dakika görmek için. Ben de bu hayatın içindeyim. İlçe başkanlığı, İstanbul İl Başkanlığı yaptım, bu dönemleri hepsini hep birlikte yaşadık." diye konuştu.

Türkiye'de bugünse hastanın ayağına ilacı, doktoru, hemşireyi getiren yepyeni bir sistemle karşı karşıya olduklarını aktaran Soylu, şunları söyledi:

"Hepimiz memleketimize gidebilmek için bir cenaze vesilesiyle THY'den torpille bilet bulmaya çalışırdık. Şimdi inşallah üçüncü havalimanı yapılacak, yılda 150 milyon yolcu sadece buraya gelecek. Allah'ımıza şükürler olsun, eski Türkiye'de değiliz. 1999'da deprem oldu. Bu millet deprem bölgelerinde torpille çadır bulabilmek için birbiriyle kıyasıya mücadele etti. Ölülerimize ceset torbası bulamadık. Şimdi eski günlerde değiliz. Her 100 liranın 86 lirasını vergi gelirlerinden faizle ayıran bir Türkiye vardı. 14 lirayla ne yapacaksınız? Öğretmen, doktor mu alacaksınız? Yeni hastane açıp yeni hastane cihazları mı alacaksınız? Yeni okul, köprüler, barajlar mı yapacaksınız? İnsansız hava aracı mı yapacaksınız terörle mücadele için? Hiçbir şey yapamazsınız. 86 liramızı uluslararası faiz çetelerine gönderen bir faiz çetesi ortaya çıktı. Bu ülkede darbeler yapıldı, her on yılda bir başbakanlar asıldı, hepimizi ürkütmeye ve korkutmaya çalıştılar ama şükür buradayız, hep birlikteyiz. Oyumuzun, sandığımızın gücüyle, kendi irademizle buradayız. Camilerde ezanlarımız okunuyor, göklerde ay yıldızlı bayrağımız dalgalanıyor. Dün IMF'ye 500 milyon dolar emekli maaşı için giden Türkiye bugün IMF'ye borç veren konuma geliyor Allah'a hamdolsun."