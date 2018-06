Soylu: Terör örgütünü şımartmak başka hiçbir şeye benzemez

Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA) İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Bir takım CHP'liler HDP'yi baraj aştırmak için '4 kişiyse 1 kişi HDP'ye oy versin' diyorlar. Bu ülkeye büyük bir ihanettir. 7 Haziran'da barajı aştıktan ve 80'in üzerinde milletvekili çıkardıktan sonra bunlar öyle bir şımardılar ki, yaktılar yıktılar. Terör örgütünü şımartmak başka hiçbir şeye benzemez" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Fatih'te esnaf ziyaretinde bulundu. Vatandaşlarla bir araya gelen Soylu, cuma namazı kıldıktan sonra Çağlayan'a gelerek burada düzenlenen mitingde konuştu. "BU ÜLKEYİ HAİNLERE TESLİM ETMEDİK" "Bize her türlü iftirayı atabilirler" diyen Soylu, "Bize diyebilirler ki, 'Siz şehir hastaneleri yapmadınız. 20 bin kilometre bölünmüş yol yapmadınız. 81 ilde üniversite yapmadınız. Bu ülkede huzuru getirmediniz. İnsansız hava aracı yapmadınız. ATAK helikopteri yapmadınız. Yavuz Sultan Selim'i yapmadınız, Marmaray'ı yapmadınız. Bu ülkeyi 3 bin dolardan 11 bin dolara çıkarmadınız ama biz kendimize bir şey söylettirmeyiz; Biz; Gezi olaylarına rağmen, 17- 25 Aralık'a rağmen, 6-7 Ekim'e, 15 Temmuz hain darbe girişimine rağmen bu ülkeyi hainlere teslim etmedik" dedi. "BİR TEK UYUŞTURU SATICISI KALIRSA NAMERDİZ" Yılbaşından bugüne kadar 10 bin 67 uyuşturucusu satıcısının tutuklandığını söyleyen Süleyman Soylu, " Terörün belini nasıl kırdıysak, bir tek uyuşturucu satıcısı kalırsa namerdiz. Biliyorsunuz, uyuşturucudan yılda 1 buçuk milyar dolar PKK gelir elde ediyor. İkisini beraber dümdüz edeceğiz. Büyük projeler yapıyoruz. Yarım bırakalım mı? Sayın Cumhurbaşkanımızı dün akşam nazlı nazlı uçağın havalimanına inişini gördünüz mü? Çatlasınlar da patlasınlar" ifadelerini kullandı. "HDP DİYE SİYASİ BİR PARTİ YOKTUR" Soylu, "HDP diye bir siyasi parti yoktur yanlış anlamayın. PKK' nın siyasi şubesidir bunlar. Mart 2014'te milleti tehdit edecekler diye musluklardan kan akıttılar hatırladınız mı? Biz de bunların 93 tane terörün şubesi olan belediyeleri görevden aldık ya şimdi oralar pırıl pırıl. Hakkari'de 30 günde bir gün su akıyordu. Bir yılda 30 günde su akıttık" diye konuştu. Süleyman Soylu şöyle devam etti: "Bu huzurdan endişesi olan birisi var biliyorsunuz. Hani şu her gün cuma namazı kılan birisi var ya, buradan gitti. PKK'nın adayı Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret edip onun özgür olup dışarı çıkmasını istedi. Demirtaş, HDP'nin adayı değildir. Demirtaş, bizzat PKK'nın adayıdır. 6-7 Ekim olaylarında tam 53 kişinin katledilmesinin talimatını ortaya koyan kişidir. Hapse girmeden evvel 'PKK terör örgütü değildir' diye açıklama yaptı. Onlardan birisi daha açıklama yaptı. 'Biz sırtımızı PKK'ya, PYD'ye dayadkı' dedi. Biz ona 4 tane duvar verdik şimdi. İstediğine sırtını dayasın. Sadece o değil, 28 Şubat'ta neredeyse her türlü hakareti işiten Temel Karamollaoğlu hem CHP'nin peşine takıldı hem de 'Demirtaş'a özgürlük' feryatları atıyor. Yazıklar olsun. Allah Devlet Bahçeli'den razı olsun. Meral Akşener'i zamanında keşfetti ve kapıyı ona gösteriverdi. Meral Akşener, 'Demirtaş çıksın' diye kürsülerden avaz avaz bağırıyor. İçişleri bakanlığı yaptı. Terörle mücadeleyi, polisi, emniyeti, jandarmayı idare etti. Türkiye'de terörle mücadele eden PKK'nın ne olduğunu, Demirtaş'ın PKK'nın bir elemanı olduğunu, bu ülkeye hangi zararları verdiğini bilmez mi? Onun özgür bir şekilde çıkıp orada siyaset yapmasın gitsin apartmanın üzerinden atılan Yasin Börü'nün annesine anlatsın. Birtakım CHP'liler HDP'yi baraj aştırmak için '4 kişiyse 1 kişi HDP'ye oy versin' diyorlar. Bu ülkeye büyük bir ihanettir. 7 Haziran'da barajı aştıktan ve 80'in üzerinde milletvekili çıkardıktan sonra bunlar öyle bir şımardılar ki, yaktılar yıktılar. Terör örgütünü şımartmak başka hiçbir şeye benzemez."



