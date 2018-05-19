Soylu'dan 19 Mayıs mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Vatansızlığı ve esareti reddetmek için ilk adımın atıldığı büyük bir günün yıl dönümündeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün attığı o ilk adımla başlayan kurtuluş mücadelesinin etkileri sınırlarımızı aşmış, tüm dünyanın saygı duyduğu, mazlum milletlerin ilham aldığı bir hürriyet fikrinin kaynağı olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Soylu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında 19 Mayıs 1919'un vatansızlığı ve esareti reddetmek için ilk adımın atıldığı büyük bir gün olduğunu bildirdi.

"Vatansızlığı ve esareti reddetmek için ilk adımın atıldığı büyük bir günün yıl dönümündeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün attığı o ilk adımla başlayan kurtuluş mücadelesinin etkileri sınırlarımızı aşmış, tüm dünyanın saygı duyduğu, mazlum milletlerin ilham aldığı bir hürriyet fikrinin kaynağı olmuştur." ifadelerini kullanan Soylu, Samsun'da atılan o ilk adımın ilhamının sadece 20. yüzyılın başında kalmadığını vurguladı.

Soylu, bugün bütün dünyada demokrasiye, özgürlüğe, milletlerin kendi kararlarını kendilerinin vermesine dair bir gayret ve mücadele varsa bunların, o adımın 21. yüzyıla taşınmasının neticesi olduğunu belirtti.