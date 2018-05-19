Soylu'dan 19 Mayıs mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Vatansızlığı ve esareti reddetmek için ilk adımın atıldığı büyük bir günün yıl dönümündeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün attığı o ilk adımla başlayan kurtuluş mücadelesinin etkileri sınırlarımızı aşmış, tüm dünyanın saygı duyduğu, mazlum milletlerin ilham aldığı bir hürriyet fikrinin kaynağı olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.
Soylu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında 19 Mayıs 1919'un vatansızlığı ve esareti reddetmek için ilk adımın atıldığı büyük bir gün olduğunu bildirdi.
"Vatansızlığı ve esareti reddetmek için ilk adımın atıldığı büyük bir günün yıl dönümündeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün attığı o ilk adımla başlayan kurtuluş mücadelesinin etkileri sınırlarımızı aşmış, tüm dünyanın saygı duyduğu, mazlum milletlerin ilham aldığı bir hürriyet fikrinin kaynağı olmuştur." ifadelerini kullanan Soylu, Samsun'da atılan o ilk adımın ilhamının sadece 20. yüzyılın başında kalmadığını vurguladı.
Soylu, bugün bütün dünyada demokrasiye, özgürlüğe, milletlerin kendi kararlarını kendilerinin vermesine dair bir gayret ve mücadele varsa bunların, o adımın 21. yüzyıla taşınmasının neticesi olduğunu belirtti.
İçişleri Bakanı Soylu, Cumhuriyet'in, kurulduğu ilk günden bugüne kadar gösterdiği gelişmenin her aşamasında, karşılaştığı her sıkıntıda 19 Mayıs'ın ilhamından güç alındığına işaret ederek, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Helikopter üretelim, kendi silahımızı, kendi insansız hava aracımızı üretelim, kendi uçağımızı, kendi otomobilimizi yapacağız derken, ülkemize yönelmiş olan küresel terör ve uyuşturucu ticaretiyle mücadele ederken, kapımıza dayanmış milyonlarca göçmene merhamet gösterirken, tarihimizden ve 19 Mayıs'taki iradeden ilham aldık ve 15 Temmuz gecesi devletimize ve demokrasimize uzanan elleri kırmak için sokaklara inerken de yine köklü tarihimizden ve 19 Mayıs sabahından ilham aldık.
O gün adım atanlar gençlerdi. O büyük mücadelede şehit olanlar, gazi olanlar gençlerdi. Terörle mücadele ederken, 15 Temmuz gecesi tankların önünde dururken şehit olanlar gençlerdi. Ya gençlerdi ya da gençlerimiz, çocuklarımız geleceğe özgürce ulaşabilsin diye canlarını feda eden büyüklerimizdi."
- "Gayretimiz, nesillerimizin ve ülkemizin geleceği içindir"
"İşte onun için 19 Mayıs, bayram olarak gençlere yakışırdı." görüşünü paylaşan Soylu, 19 Mayıs'ın hem bir bayram hem de gençlere, insanlara sorumluluklarını hatırlatan özel bir gün olduğunu kaydetti.
Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:
"İçişleri Bakanlığı olarak gerek terörle gerek uyuşturucuyla ve gerekse insanların can ve mal emniyetine yönelmiş bütün tehditlerle mücadele ederken 19 Mayıs'ın verdiği sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Gayretimiz, nesillerimizin ve ülkemizin geleceği içindir. Gayretimiz, ecdadımıza layık olabilmek içindir.
Bu vesileyle 19 Mayıs 1919'da Samsun'da o ilk adımı atan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın, terörle mücadelemizin, 15 Temmuz'un ve bu topraklar için canını ortaya koymuş bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, aziz milletimizin ve gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum."
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