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Soylu'dan AK Parti'li Yıldız'a taziye ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 11:58 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suruçt'taki saldırıda ağabeyini kaybeden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'a taziye ziyaretinde bulundu

ŞANLIURFA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde dün AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırıda ağabeyini kaybeden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'a taziye ziyaretinde bulundu.

Saldırıda yaşamını yitiren Mehmet Yıldız'ın cenazesi, ailesi tarafından Suruç Devlet Hastanesi morgundan alınarak Hicret Camisi'ne getirildi.

Bu sırada Yıldız'ın yakınları dev Türk bayrakları açarak, "Şehitler ölmez vatan bölünmez, Kahrolsun PKK" sloganları attı, kadınlar ise Kürtçe ağıtlar yaktı.

Cenaze törenine katılmak için ilçeye gelen Soylu da caminin taziye evinde Yıldız'a başsağlığı diledi.

Soylu'ya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba da eşlik etti.

Mehmet Yıldız'ın cenazesi, öğle vakti düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti saldırı Suruç Şanlıurfa

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