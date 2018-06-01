Soylu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kampanyası için bağış

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek için bağışta bulundu.
İçişleri Bakanı Soylu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve bir grup partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek olmak için Ziraat Bankası Gaziosmanpaşa Şubesine giderek bağış yaptı.
Bakan Soylu, para yatırma işlemi sonrası yaptığı açıklamada, katılımcı demokrasinin en güzel sergilendiği bir süreci yaşadıklarını söyledi.
Vatandaşların seçecekleri adaylara hem ekonomik hem de siyasal destek verdiklerini ifade eden Soylu, "İnşallah Türk demokrasinin katılımcılığa olan bu olağanüstü yorumunu da hep beraber güzel yapmak zorundayız. Bu anlayışın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bundan önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde de aynı şekilde güzel tablolar ortaya çıkmıştı. Katılım için sırada olan insanlar var. Bu, demokrasimizin ne kadar geliştiğini, milletimizin destekleme kabiliyetlerinin ne kadar iyi bir noktaya geldiğini göstermekte, dünya demokrasilerine örnek noktada durmaktadır. Bağış yapan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bunu maddi bir katkı olarak görüyoruz. Daha ötesinde siyasal katkı olarak değerlendiriyoruz. Kişi olarak ne kadar bağış olursa o kadar önemli bir siyasal katılım olacaktır." diye konuştu.
Haziran ayında sürpriz! 20 dakikada beyaza bürüdü
4 erkek barda sızan kadını eve götürdü! Sonrası korkunç
Fatih Portakal'ın şehir hastaneleriyle ilgili haberi kurmaca çıktı
İYİ Parti Aleyna Tilki'den özür diledi!
'Bu halde MR'a giremezsin' dediler, hırs yaptı 160 kilodan 92 kiloya düştü
Almanya'da hayvanlar hayvanat bahçesinden kaçtı! Polis 'evden çıkmayın' uyarısında bulundu
Prens Harry ve Meghan Markle o jesti kabul etmedi!
Recep Akdağ: Muharrem İnce çok ayıp ediyor
CHP'li Barış Yarkadaş'ın babaannesi hayatını kaybetti! Ecevit'e 'Karaoğlan' lakabını vermişti
Teyzesini boğazını keserek öldürüp, suçu Suriyelilere atmaya çalışmış
Okuyucu Yorumları 0 yorum