İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmalarına başladığı 26 Mayıs'tan bu yana vatandaşlarla 12 bin selfie çektirdi.
Soylu, partisi tarafından aday gösterildiği İstanbul 2. bölgenin yanı sıra birçok ilde yürüttüğü seçim çalışmaları sırasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Programlarında vatandaşların fotoğraf çektirme taleplerini geri çevirmeyen Soylu, seçim çalışmalarına başladığı 26 Mayıs'tan bu yana vatandaşlarla 12 bin selfie çektirdi.
21 Haziran Dünya Selfie Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından çektirdiği selfielerin yer aldığı videoyu paylaşan Soylu, "26 Mayıs-21 Haziran arası toplam 12.000 kez selfie çekilen biri olarak #DünyaSelfieGünü'nüzü kutluyorum" ifadesini kullandı.
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