Soylu'dan huzurevi ziyareti

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz dualı bir milletiz. Başka insanların dualarını alan bir milletiz. Biz dualı bir ülkeyiz, dualı vatanız. Başka vatanların dualarını alan bir vatanız. Sadece kendisine faydası olan değil, dünyada başka yerlere, sıkıntı çeken ülkelere de, bizden daha zenginler dururken, el uzatanız." dedi.

Soylu, Etiler Dinlenme ve Bakımevi'ni ziyaret etti. Burada konuşan Soylu, medeniyetlerini "İyilik medeniyeti" olarak tanımladıklarını dile getirerek, "Bizim 3 kıtayla ilişkilerimiz olmuştur. Biz 3 kıtaya hem medeniyet hem de iyilik getirdik. Böyle bir ecdadın, böyle bir tarihin emanetleriyiz bu toprak üzerinde. Bu ülkeye zenginlik yakışır." diye konuştu.

Gayret göstermenin önemine işaret eden Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülke için en çok gayret gösterenlerden olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin bir daha yokluk görmesini istemediklerini belirten Soylu, darbelerin, asılan başbakanların, bir annenin iki evladının sağcı-solcu diye birbirine pusu kurmasını istemediklerini söyledi.