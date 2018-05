Soylu'dan muhalefete Demirtaş tepkisi

"Bize 'Siz Afrin'e girer misiniz?' dediklerinde 'Biz ne yapacağımızı biliriz'. Amerika'ya karşı nasıl hareket edeceğini bilen bir ülkeyiz. Burası bizim ülkemiz. Ortadoğu, Kafkasya bizim çöplüğümüz. Biz bugün Suriyelilere ev sahipliği yapıyor değiliz. Biz bundan yüzyıllar önce İspanya'dan kaçan Musevilere ev sahipliği yaptık. Osmanlı Rus harbinden sonra bir taraftan Gürcüsü, bir taraftan Çerkesi, Abhazı herkes bu topraklara geldi. Bu coğrafya, bu güzel ülke her millete emin bir coğrafya, emin bir toprak parçasıdır. Mübadele ile Selanik'ten bu toprakların her tarafına gelenler oldu. Rahmetli Menderes döneminde 1950'den sonra Yugoslavya'dan, Kosova'dan Prizren'den, her yerden geldi insanlar. 'Bulgaristan'dan gelen 300 bin Türk bu ülkeye gelirse Türkiye kaldırmaz' dediler. Belki o gün hiçbirimiz farkına varamadık. Özal, 'Biz 80 milyon olunca onlara göstereceğiz.' dedi. 80 milyon olacağımız tarihi hesaplayıp ayakları üzerinde duran bir Türkiye'ye karşı parmak sallayanlara karşı kendi meydan okumasını hesaplayan birisi kapıları açtı ve Bulgaristan'dan gelen kardeşlerimizle kucaklaştık."