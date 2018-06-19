*İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
"Bu Murat Karayılan gibi 15 yaşındaki kızlara tecavüzü kendisine maharet bilen alçak heriflere yapacağımızın yarısı aklımızda yok bilginiz olsun"
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu Murat Karayılan gibi 15 yaşındaki kızlara tecavüzü kendisine maharet bilen alçak heriflere yapacağımızın yarısı aklımızda yok bilginiz olsun" dedi.
Bakan Soylu, Sultangazi Belediyesi'nde düzenlenen “İş İnsanları" toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Soylu, “Ankara'dan İstanbul'a yürürken, sözde adalet yürüyüşü yapıyordu. Bir tek güvenlik açığı oldu mu? Kaç kişiyle koruduk biliyor musunuz Kemal Kılıçdaroğlu'nu? Aman bir şey olmasın diye. 28 bin kişiyle. Bu bizim görevimiz. Biz görevimizi yerine getiririz, görevimizi yaparken de bir eksiklik ortaya koymayız" dedi.
KARAYILAN AÇIKLAMASI
Soylu, “Murat Karayılan açıklama yapmış, bizim milletvekilimizle ilgili, İbrahim Halil Yıldız ile ilgili. 'Ondan ve ailesinden intikamımızı alacağız' demiş, 'Tayyip Erdoğan kendisi gelsin Kandil'e de Kandil'i alsın' demiş. Bu Murat Karayılan gibi 15 yaşındaki kızlara tecavüzü kendisine maharet bilen alçak heriflere yapacağımızın yarısı aklımızda yok bilginiz olsun" şekliden konuştu.
Görüntü Dökümü:
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- Soylu'nun konuşması
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