HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

- Soylu'dan telefon dinleme iddialarına yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 14:23 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefon dinlemeleri iddialarıyla ilgili "Kılıçdaroğlu'nun, Muharrem İnce'nin telefonlarımız dinleniyor sözü bir tiyatral gösteridir.

- Soylu'dan telefon dinleme iddialarına yanıt

Gülseli KENARLI- Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefon dinlemeleri iddialarıyla ilgili "Kılıçdaroğlu'nun, Muharrem İnce'nin telefonlarımız dinleniyor sözü bir tiyatral gösteridir. Başka hiçbir şey değil. Bir tanesi ile ilgili böyle bir şey olsun halkın içine çıkan namerttir" dedi.
Bakan Soylu, Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti. Dükkanları tek tek gezen Soylu'ya tezahüratlarda bulunan esnaf, fotoğraf çektirdi. Soylu bir kuyumcu dükkanında, dükkan sahibinin babasını telefonla arayarak sohbet etti.
Soylu ziyaretinin ardından burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Soylu bir gazetecinin CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefon dinlemeleri iddialarını sorması üzerine, “Bulanık suda balık avlamanın bir anlamı yok. Kılıçdaroğlu'nun, Muharrem İnce'nin telefonlarımız dinleniyor sözü bir tiyatral gösteridir. Başka hiçbir şey değil. Bir tanesi ile ilgili böyle bir şey olsun halkın içine çıkan namerttir" yanıtını verdi.
Bakan Soylu şöyle devam etti: Çok ayıp bir şeydir, çok da yanlış bir şeydir. Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye ile ilgili bir söz söyledi; 'Biz Türkiye'ye güvenmiyoruz, yabancı turist Türkiye'ye gelmesin, yabancı yatırımcı Türkiye'ye gelmesin' dedi. Bunu söyleyen Kılıçdaroğlu'dur. Yabancı turist, yabancı yatırımcı Türkiye'ye gelemeyecek bu insanlar ne yiyecek? Taş mı yiyecekler. Kapalıçarşı'nın duvarlarını mı yiyecekler? İşleri güçleri bir tek şeydir; 'Bulanık suda bir söz söylerim de birkaç kişinin kulağında bir kırıntı kalabilir mi?' Bırakın Kılıçdaroğlu'nu, İnce'yi, bizim ülkemiz bütün meselelerini demokrasi ve hukuk içerisinde halletmektedir. Geçen günlerde de öyle bir safsata ortaya koydular. Bunlara hiç kimse, vatandaşımız itimat etmesin. Onlar şu anda 25 Haziran'ın mazeretlerini yukarıdan aşağıya dizmeye çalışıyorlar. Bizim işimiz o değil. Bizim işimiz demokrasi ve hukuk çerçevesinde Türkiye'yi geleceğe ve yarınlara taşımaktır.

"KANDİL'DEKİLER YAVAŞ YAVAŞ ORADAN TÜYMEYE BAŞLADILAR"
Bakan Soylu, Kandil'e harekat yapılacağı yönünde hükümetten gelen açıklamaların sorulması üzerine, “Kandil artık Türkiye için uzak bir hedef değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın konsepti açıktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği söz ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenlik konsepti açıktır. Artık şu noktadayız; terörün kaynağı neredeyse biz onu kurutmakla mükellefiz. Biz bir şeyi biliyoruz; Kandil orada duruyorsa, Diyarbakır'da insanlar özgür oy kullanmakta zorlanırlar. Şırnak'ta, Hakkari'de, Van'da özgür şekilde oy kullanmakta zorlanırlar. Biz bunun bilinci içerisindeyiz. Ama biz bir tercih yaptık. İlk tercihimizi bir hamle ile karşı karşıya kaldığımız için Zeytindalı operasyonuyla beraber Afrin'de gerçekleştirdik. Şimdi Kandil bizim için zor bir mesele değil, sadece bir zamanlama meselesidir. Türkiye'nin kabiliyeti bu konuda çok yüksektir. Teknolojisi çok olağanüstüdür. Etrafındaki ülkelerle ilişkisi de özellikle Kandil konusunda en üst düzeydedir. Hiç kimsenin bundan bir endişesi olmasın. Türkiye bu konuda gereğini kendi istediği zaman içerisinde gerçekleştirecektir. Bu meseleleri takip eden birisi olarak söylüyorum; siz, ben rahatız ama Kandil'dekiler yavaş yavaş oradan tüymeye başladılar" şeklinde yanıt verdi.

“BİR GECE ANSIZIN HER ŞEY OLABİLİR"
Bakan Soylu, Kandil'e olası harekat konusunda takvimin sorulması üzerine ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini hatırlatarak, “Bir gece ansızın her şey olabilir" dedi.

(FOTOĞRAF)

(Ek fotoğraflarla geniş haber) - Soylu'dan telefon dinleme iddialarına yanıt(Ek fotoğraflarla geniş haber) - Soylu'dan telefon dinleme iddialarına yanıt(Ek fotoğraflarla geniş haber) - Soylu'dan telefon dinleme iddialarına yanıt

PARTNERDiyeti bozduDiyeti bozdu
Maltepeli çocuklar çevre gününü eğlenerek kutladılarMaltepeli çocuklar çevre gününü eğlenerek kutladılar
Artvin'in 3 ilçesindeki büyükbaş hayvan ölümleri tedirgin ediyorArtvin'in 3 ilçesindeki büyükbaş hayvan ölümleri tedirgin ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama!

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama!

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı!

Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

İlginizi Çekebilir

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması

Kato dağında dev operasyon başladı! İşte ilk görüntüler

Kato dağında dev operasyon başladı! İşte ilk görüntüler

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Meral Akşener’i tehdit eden Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin'e büyük şok

Meral Akşener’i tehdit eden Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin'e büyük şok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bartın bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

Bartın bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

Ardahan bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

Ardahan bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

Iğdır bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

Iğdır bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

Yalova bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

Yalova bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

Karabük bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

Karabük bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

Kilis bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

Kilis bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.