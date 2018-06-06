- Soylu'dan telefon dinleme iddialarına yanıt

Gülseli KENARLI- Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefon dinlemeleri iddialarıyla ilgili "Kılıçdaroğlu'nun, Muharrem İnce'nin telefonlarımız dinleniyor sözü bir tiyatral gösteridir. Başka hiçbir şey değil. Bir tanesi ile ilgili böyle bir şey olsun halkın içine çıkan namerttir" dedi.

Bakan Soylu, Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti. Dükkanları tek tek gezen Soylu'ya tezahüratlarda bulunan esnaf, fotoğraf çektirdi. Soylu bir kuyumcu dükkanında, dükkan sahibinin babasını telefonla arayarak sohbet etti.

Soylu ziyaretinin ardından burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Soylu bir gazetecinin CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefon dinlemeleri iddialarını sorması üzerine, “Bulanık suda balık avlamanın bir anlamı yok. Kılıçdaroğlu'nun, Muharrem İnce'nin telefonlarımız dinleniyor sözü bir tiyatral gösteridir. Başka hiçbir şey değil. Bir tanesi ile ilgili böyle bir şey olsun halkın içine çıkan namerttir" yanıtını verdi.

Bakan Soylu şöyle devam etti: Çok ayıp bir şeydir, çok da yanlış bir şeydir. Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye ile ilgili bir söz söyledi; 'Biz Türkiye'ye güvenmiyoruz, yabancı turist Türkiye'ye gelmesin, yabancı yatırımcı Türkiye'ye gelmesin' dedi. Bunu söyleyen Kılıçdaroğlu'dur. Yabancı turist, yabancı yatırımcı Türkiye'ye gelemeyecek bu insanlar ne yiyecek? Taş mı yiyecekler. Kapalıçarşı'nın duvarlarını mı yiyecekler? İşleri güçleri bir tek şeydir; 'Bulanık suda bir söz söylerim de birkaç kişinin kulağında bir kırıntı kalabilir mi?' Bırakın Kılıçdaroğlu'nu, İnce'yi, bizim ülkemiz bütün meselelerini demokrasi ve hukuk içerisinde halletmektedir. Geçen günlerde de öyle bir safsata ortaya koydular. Bunlara hiç kimse, vatandaşımız itimat etmesin. Onlar şu anda 25 Haziran'ın mazeretlerini yukarıdan aşağıya dizmeye çalışıyorlar. Bizim işimiz o değil. Bizim işimiz demokrasi ve hukuk çerçevesinde Türkiye'yi geleceğe ve yarınlara taşımaktır.