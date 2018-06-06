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Soylu'dan telefon dinleme iddialarına yanıt (EK GÖRÜNTÜLERLE GENİŞ HABER)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 14:22 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefon dinlemeleri iddialarıyla ilgili "Kılıçdaroğlu'nun, Muharrem İnce'nin 'telefonlarımız dinleniyor' sözü bir tiyatral gösteridir.

Gülseli KENARLI- Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefon dinlemeleri iddialarıyla ilgili "Kılıçdaroğlu'nun, Muharrem İnce'nin 'telefonlarımız dinleniyor' sözü bir tiyatral gösteridir. Başka hiçbir şey değil. Bir tanesi ile ilgili böyle bir şey olsun halkın içine çıkan namerttir" dedi. Bakan Soylu, Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti. Bakan Soylu ziyaretinin ardından burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Soylu bir gazetecinin CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefon dinlemeleri iddialarını sorması üzerine, “Kılıçdaroğlu'nun, Muharrem İnce'nin telefonlarımız dinleniyor sözü bir tiyatral gösteridir. Başka hiçbir şey değil. Bir tanesi ile ilgili böyle bir şey olsun halkın içine çıkan namerttir" diye yanıt verdi. Bakan Soylu, Kandil'e olası harekat konusunda takvimin sorulması üzerine ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini hatırlatarak, “Bir gece ansızın her şey olabilir' dedi.

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