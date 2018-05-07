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Soylu'nun avukatından "yalan haber" için suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 15:32 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Soylu'nun avukatı, müvekkili hakkında yazılan yalan, hakaret ve iftira içerikli haberler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca, müvekkili hakkında yazılan yalan, hakaret ve iftira içerikli haberler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Avukat Kızılca, yaptığı yazılı açıklamada, müvekkili Bakan Soylu ile ilgili, belirli çevrelerden beslenen, yalan üzerine kurgulanmış haberlerin bir süredir periyodik olarak servis edildiğini belirtti.

Bu iftira ve hakaret içerikli haberler kapsamında bugün bir gazetede yer alan "İntihar Dosyası Soylu'ya Uzandı" başlıklı haberin yalan, hakaret ve iftira içerikli olduğunu ifade eden Kızılca, söz konusu haberde imzası bulunan muhabir, ilgili gazetenin sorumluları ve soruşturma sırasında tespit edilecek bu haberleri kurgulayan şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu kaydetti.

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Avukat Uğur Kızılca suç duyurusu Süleyman Soylu

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