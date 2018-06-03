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Soyuz kapsülü dünyaya döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 17:37 | Son Güncelleme

Soyuz kapsülü dünyaya döndü

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) 168 gündür görev yapan bir ABD'li, bir Japon astronot ile bir Rus kozmonotu taşıyan Soyuz kapsülü, Kazakistan'ın Jezkazgan şehri yakınlarına indi.

Rusya Devlet Uzay Ajansından (ROSCOSMOS) yapılan açıklamada, ABD'li Scott Tingle ve Japonyalı Norishige Kanai ile Rus Anton Shkaplerov'un 168 günlük görev sürelerinin ardından dünyaya döndükleri bildirildi.

Uzay istasyonu görevlilerinin sağlığının iyi olduğu ifade edilen açıklamada, ekibin uzun vadeli keşif programları için bilimsel ve uygulamalı araştırmalar, denemeler ve istasyonun ekipmanlarla donatılması çalışmalarını yaptığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Soyuz kapsülü uzay

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