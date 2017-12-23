Söz 27. bölüm 2. fragmanı izle: Yeni bölümde Yavuz ailesi hakkında gerçekleri öğreniyor!

Söz 27. yeni bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği Söz dizisi Star TV'de ekrana geliyor. Pazartesi akşamları yayınlanan Söz dizisi, bir özel harekat timinin, vatanı korumak için verdikleri "Söz" ile yaşadıkları destansı hikayeleri anlatıyor. Geçen hafta yayınlanan Söz son bölüm finalindeki F16'ların hedefinde Hatice'nin farkedilmesi sonrasında Yavuz çok zor bir karar vermek zorunda kalıyor. Hatice'yi kurtarmak için hedefe doğru hareket eden Yavuz Üsteğmen, bombaların arasında kalıyor.

Söz 27. yeni bölümde Yavuz Üsteğmen, annesi hakkında öğrendiklerinden sonra babasının kim olduğunu da acı bir şekilde öğreniyor. Yavuz Üsteğmen'in kendisine annesinin söylediği türkü, anılarında canlanıyor. Agah'ı bir köşede sıkıştıran Yavuz, onu yakalayacağı sırada anlattıkları karşısında şok geçiriyor. İşte Söz 27. bölüm 2. fragmanı...

SÖZ 27. BÖLÜM 2. FRAGMANI

SÖZ 27. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yavuz, gerçekle yüzleşiyor...

F16’ların hedefinde Hatice’yi bulan Yavuz zor bir karar vermek zorundadır. Diğer tarafta ise TİM sınır kapısına yaklaşan intihar bombacılarını etkisiz hale getirmek için büyük bir risk alacaktır.