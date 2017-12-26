Söz 27. son bölüm izle: Yavuz, babasının kim olduğunu öğreniyor! (Söz 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Söz 27. bölümü ile dün akşam Star TV'de hayranları ile buluştu. Heyecanla izlenen bölümde özellikle final sahnesinde Agah ile Yavuz Üsteğmen arasında geçen konuşma geceye damgasını vurdu. Agah'ın söyledikleri önce Yavuz Üsteğmen olmak üzere herkesi şok etti. Söz son bölüm final sahnesi sonrasında ise yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edilmeye başlandı. Agah, gerçekten Yavuz Üsteğmen'in babası mı? Söz 27. son bölümü haberimizdeki bağlantıdan izleyebilir, aynı zamanda yeni bölüm fragmanı takip edebilirsiniz.
Söz 27. bölümde Agah'ı köşeye sıkıştıran Yavuz Üsteğmen, ondan annesi hakkında bilgi almak ister. Agah'ın söylediği her söz ise Yavuz'a daha ağır gelmeye başlar. Annesinin bir kişi hakkında bilmemesi gereken şeyleri öğrendiğini söyler. O kişi ise kocası yani Yavuz Üsteğmen'in babasıdır. Babasını hiç görmeyen, onu hiç tanımayan Yavuz, Agah'ın kendisine verdiği yüzük ile şaşırır ve ne demek istediğini anlamaya çalışır. Ve Agah sonunda Yavuz'a şok gerçeği söyler. Agah, Yavuz'un babası mı? Yavuz, Agah'ın kafasına silahı dayadığı zaman, Agah ona annesini küçükken söylediği türküyü mırıldanmaya başlar. Fakat Agah, Yavuz'u bıçaklamak için uygun zamanı kollamaktadır. İşte bu sahneler sonrası Söz 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edilmeye başlandı. İşte Söz son bölüm final sahnesi...
Söz son bölümde; F16’ların hedefinde Hatice’yi bulan Yavuz zor bir karar vermek zorundadır. Diğer tarafta ise TİM sınır kapısına yaklaşan intihar bombacılarını etkisiz hale getirmek için büyük bir risk alacaktır.
Tüm bunlar olurken mühendis Yücel Ertürk Büyükelçinin adamları tarafından kaçırılır. Uçaklarımızın kontrolüne sızmayı amaçlayan Büyükelçi, Çolak için güvenli bir yol hazırlamaya çalışmaktadır. Çolak ise topladığı yüzlerce adamıyla sınırı geçmek için hazırlık yapmaktadır.
Yücel Ertürk’ü kurtarmak için yola çıkan Yavuz ve Tim, Çolak’ın yarattığı tehdidi önlemek için zamana karşı mücadele verecektir. Yavuz ise operasyonunun sonunda hiç beklemediği bir gerçekle yüzleşecektir. Söz 27. son bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
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