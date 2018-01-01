Söz 28. yeni bölüm bu akşam var mı? Söz yeni bölüm ne zaman? İşte Star TV yayın akışı

Söz yeni bölüm merakla bekleniyor. Star TV'de ekrana gelen Söz dizisi son bölüm final sahnesi izleyenleri şaşırtmış, aynı zamanda Yavuz Üsteğmen'in yaşadığı şok karşısında gözyaşlarını tutamamıştı. Bu yüzden Söz 28. bölüm fragmanı bekleniyordu. Söz yeni bölüm fragmanında Yavuz, gelen bir emirle ikinci şok yerken izleyiciler, yeni bölümü daha çok merak etmeye başladılar. Söz her pazartesi Star TV'de ekrana geliyordu. Peki Söz bu akşam, 1 Ocak Pazartesi günü yayınlanacak mı? Söz yeni bölüm ne zaman? İşte Star TV yayın akışı...
Star TV yayın akışı 1 Ocak Pazartesi
06:15 Yerli Sinema AYŞECİK İLE ÖMERCİK
08:15 Yerli Sinema AH NEREDE
09:45 Yabancı Sinema EVE DÖNÜŞ
11:45 Yabancı Sinema BENİM BABAM BİR KEDİ
13:00 Güncel - Canlı OLAY YERİ BALÇİÇEK İLTER
16:00 Yerli Dizi - Yeni Bölüm BENİ AFFET
17:15 Yerli Dizi - Yeni Bölüm ADINI SEN KOY
19:00 Haber STAR HABER
20:00 Yerli Sinema SEN SAĞ BEN SELAMET
22:00 Yerli Dizi - Tekrar SÖZ
00:00 Eğlence - Tekrar YILBAŞI GAZİNOSU
02:30 Yabancı Sinema KÖPEK BALIĞI GEZEGENİ
Söz 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecanla izlenen dizinin son bölümde Yavuz, istemediği gerçeklerle karşı karşıya kalmıştı. Bir numaralı düşmanı Agah'ın babası olduğunu öğrenen Yavuz Üsteğmen'le birlikte son bölümü izleyenler de şok geçirdiler. Agah ise bundan istifade ederek Yavuz'u bıçakladı ve onu bu ağır gerçekle başbaşa bıraktı. Yeni bölümde Yavuz, bir darbeyi de gelen emirle yiyecek ve birlikten uzaklaştırılacak. Bu sahneleri izleyenler yeni bölümü merakla beklemeye başladılar. Söz her hafta pazartesi akşamları Star TV'de yayınlanıyor. Bu hafta pazartesi günü ise 1 Ocak 2018 gününe denk geldiği için bir erteleme sözkonusu. Bu akşam Söz dizisi tekrar bölümü ile 22.00'da ekrana gelecek. Söz 28. yeni bölüm ise 8 Ocak Pazartesi akşamı yayınlanacak.
Söz 28. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyordu. Star TV'nin çok izlenen dizisi Söz son bölüm final sahnesi ile herkesi şok etmişti. Kahraman özel kuvvet timinin vatanı koruma mücadelesinin aktarıldığı dizinin son bölümünde köşeye sıkışan Agah, Yavuz'a babası olduğunu söylemişti. Fakat Agah gerçekten babası mı yoksa kurtulmak için mi öyle söyledi merak ediliyor. Söz son bölümde Yavuz Üsteğmen, bu gerçekle ile şok geçirirken Agah, bu durumdan faydalanarak onu karnından bıçakladı ve yaralı bir şekilde öyle bıraktı. Bu sahne sonrasında merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
Söz yeni bölüm fragmanında Yavuz Üsteğmen, bu şok gerçek karşısında ne yapacağını şaşırmış ve bıçak yarasını bile unutmuştur. Şimdi onun tek derdi bu gerçekle nasıl yaşacağını, nasıl arkadaşlarının komutanlarını yüzüne bakacağını düşünmektedir. Ekip, karargaha geri döner. Fakat Yarbay Erdem'e Ankara'dan gelen emir, Yavuz Üsteğmen için tam bir yıkım olacaktır. Gelen yazılı bildirime göre Yavuz Üsteğmen açığa alındı ve ikinci bir emire kadar onu göreve alınmaması istendi. Bu sözler, Yavuz Üsteğmen için olduğu kadar arkadaşlarını üzmüştür. İşte Söz yeni bölüm fragmanı...
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