Söz 28. yeni bölüm bu akşam var mı? Söz yeni bölüm ne zaman? İşte Star TV yayın akışı

Son Güncelleme 46 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 01.01.2018 14:24 |46 dakika önce

Söz 28. yeni bölüm bu akşam var mı? Star TV'de her pazartesi akşamı ekrana gelen Söz dizisi ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Söz son bölümde Yavuz'un yaşadığı Agah şoku sonrasında yeni bölüm fragmanında ikinci bir şok daha yaşadığı görülüyor. Fragmanı izleyenler yeni bölümü merak etmeye başladılar. Peki Söz yeni bölüm bu akşam var mı? Söz 28 bölüm ne zaman? İşte Star TV yayın akışı...

Söz yeni bölüm merakla bekleniyor. Star TV'de ekrana gelen Söz dizisi son bölüm final sahnesi izleyenleri şaşırtmış, aynı zamanda Yavuz Üsteğmen'in yaşadığı şok karşısında gözyaşlarını tutamamıştı. Bu yüzden Söz 28. bölüm fragmanı bekleniyordu. Söz yeni bölüm fragmanında Yavuz, gelen bir emirle ikinci şok yerken izleyiciler, yeni bölümü daha çok merak etmeye başladılar. Söz her pazartesi Star TV'de ekrana geliyordu. Peki Söz bu akşam, 1 Ocak Pazartesi günü yayınlanacak mı? Söz yeni bölüm ne zaman? İşte Star TV yayın akışı... Star TV yayın akışı 1 Ocak Pazartesi 06:15 Yerli Sinema AYŞECİK İLE ÖMERCİK

08:15 Yerli Sinema AH NEREDE

09:45 Yabancı Sinema EVE DÖNÜŞ

11:45 Yabancı Sinema BENİM BABAM BİR KEDİ

13:00 Güncel - Canlı OLAY YERİ BALÇİÇEK İLTER

16:00 Yerli Dizi - Yeni Bölüm BENİ AFFET

17:15 Yerli Dizi - Yeni Bölüm ADINI SEN KOY

19:00 Haber STAR HABER

20:00 Yerli Sinema SEN SAĞ BEN SELAMET

22:00 Yerli Dizi - Tekrar SÖZ

00:00 Eğlence - Tekrar YILBAŞI GAZİNOSU

02:30 Yabancı Sinema KÖPEK BALIĞI GEZEGENİ

SÖZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? Söz 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecanla izlenen dizinin son bölümde Yavuz, istemediği gerçeklerle karşı karşıya kalmıştı. Bir numaralı düşmanı Agah'ın babası olduğunu öğrenen Yavuz Üsteğmen'le birlikte son bölümü izleyenler de şok geçirdiler. Agah ise bundan istifade ederek Yavuz'u bıçakladı ve onu bu ağır gerçekle başbaşa bıraktı. Yeni bölümde Yavuz, bir darbeyi de gelen emirle yiyecek ve birlikten uzaklaştırılacak. Bu sahneleri izleyenler yeni bölümü merakla beklemeye başladılar. Söz her hafta pazartesi akşamları Star TV'de yayınlanıyor. Bu hafta pazartesi günü ise 1 Ocak 2018 gününe denk geldiği için bir erteleme sözkonusu. Bu akşam Söz dizisi tekrar bölümü ile 22.00'da ekrana gelecek. Söz 28. yeni bölüm ise 8 Ocak Pazartesi akşamı yayınlanacak. SÖZ 28. BÖLÜM FRAGMANI Söz 28. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyordu. Star TV'nin çok izlenen dizisi Söz son bölüm final sahnesi ile herkesi şok etmişti. Kahraman özel kuvvet timinin vatanı koruma mücadelesinin aktarıldığı dizinin son bölümünde köşeye sıkışan Agah, Yavuz'a babası olduğunu söylemişti. Fakat Agah gerçekten babası mı yoksa kurtulmak için mi öyle söyledi merak ediliyor. Söz son bölümde Yavuz Üsteğmen, bu gerçekle ile şok geçirirken Agah, bu durumdan faydalanarak onu karnından bıçakladı ve yaralı bir şekilde öyle bıraktı. Bu sahne sonrasında merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı.