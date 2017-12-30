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Söz 28. yeni bölüm fragmanı izle: Yavuz'a bir darbe daha! (Söz yeni bölüm ne zaman?)

GÜNCEL HABERLERİ | 30.12.2017 12:52 | Son Güncelleme 2 saat önce

Söz 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Star TV'de ekrana gelen ve bir özel kuvvet timinin başından geçen olayları aktaran dizi Söz, son bölümü ile herkesi şok etmişti. Agah'ın Yavuz Üsteğmen'in babası olduğunu söylediği sahnede izleyiciler ekran başına kilitlendi. Agah gerçekten Yavuz'un babası mı? Bu sahneler sonrasında yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyordu. Söz 28 bölüm fragmanında Yavuz, bir şok daha yaşıyor ve 2. darbeyi yiyor. Peki yeni bölüm ne zaman? İşte Söz 28. yeni bölüm fragmanı...

Söz 28. yeni bölüm fragmanı izle: Yavuz'a bir darbe daha! (Söz yeni bölüm ne zaman?)

Söz 28. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyordu. Star TV'nin çok izlenen dizisi Söz son bölüm final sahnesi ile herkesi şok etmişti. Kahraman özel kuvvet timinin vatanı koruma mücadelesinin aktarıldığı dizinin son bölümünde köşeye sıkışan Agah, Yavuz'a babası olduğunu söylemişti. Fakat Agah gerçekten babası mı yoksa kurtulmak için mi öyle söyledi merak ediliyor. Söz son bölümde Yavuz Üsteğmen, bu gerçekle ile şok geçirirken Agah, bu durumdan faydalanarak onu karnından bıçakladı ve yaralı bir şekilde öyle bıraktı. Bu sahne sonrasında merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Söz yeni bölüm fragmanında Yavuz Üsteğmen, bu şok gerçek karşısında ne yapacağını şaşırmış ve bıçak yarasını bile unutmuştur. Şimdi onun tek derdi bu gerçekle nasıl yaşacağını, nasıl arkadaşlarının komutanlarını yüzüne bakacağını düşünmektedir. Ekip, karargaha geri döner. Fakat Yarbay Erdem'e Ankara'dan gelen emir, Yavuz Üsteğmen için tam bir yıkım olacaktır. Gelen yazılı bildirime göre Yavuz Üsteğmen açığa alındı ve ikinci bir emire kadar onu göreve alınmaması istendi. Bu sözler, Yavuz Üsteğmen için olduğu kadar arkadaşlarını üzmüştür. İşte Söz yeni bölüm fragmanı...

SÖZ 28. BÖLÜM FRAGMANI

SÖZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Söz 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecanla izlenen dizinin son bölümde Yavuz, istemediği gerçeklerle karşı karşıya kalmıştı. Bir numaralı düşmanı Agah'ın babası olduğunu öğrenen Yavuz Üsteğmen'le birlikte son bölümü izleyenler de şok geçirdiler. Agah ise bundan istifade ederek Yavuz'u bıçakladı ve onu bu ağır gerçekle başbaşa bıraktı. Yeni bölümde Yavuz, bir darbeyi de gelen emirle yiyecek ve birlikten uzaklaştırılacak. Bu sahneleri izleyenler yeni bölümü merakla beklemeye başladılar. Söz her hafta pazartesi akşamları Star TV'de yayınlanıyor. Bu hafta pazartesi günü ise 1 Ocak 2018 gününe denk geldiği için bir erteleme sözkonusu. Söz yeni bölüm 8 Ocak Pazartesi akşamı yayınlanacak.

Söz 27. son bölüm izle: Yavuz, babasının kim olduğunu öğreniyor! (Söz 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)
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