Söz 28. yeni bölüm fragmanı izle: Yavuz'a bir darbe daha! (Söz yeni bölüm ne zaman?)

Söz 28. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyordu. Star TV'nin çok izlenen dizisi Söz son bölüm final sahnesi ile herkesi şok etmişti. Kahraman özel kuvvet timinin vatanı koruma mücadelesinin aktarıldığı dizinin son bölümünde köşeye sıkışan Agah, Yavuz'a babası olduğunu söylemişti. Fakat Agah gerçekten babası mı yoksa kurtulmak için mi öyle söyledi merak ediliyor. Söz son bölümde Yavuz Üsteğmen, bu gerçekle ile şok geçirirken Agah, bu durumdan faydalanarak onu karnından bıçakladı ve yaralı bir şekilde öyle bıraktı. Bu sahne sonrasında merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Söz yeni bölüm fragmanında Yavuz Üsteğmen, bu şok gerçek karşısında ne yapacağını şaşırmış ve bıçak yarasını bile unutmuştur. Şimdi onun tek derdi bu gerçekle nasıl yaşacağını, nasıl arkadaşlarının komutanlarını yüzüne bakacağını düşünmektedir. Ekip, karargaha geri döner. Fakat Yarbay Erdem'e Ankara'dan gelen emir, Yavuz Üsteğmen için tam bir yıkım olacaktır. Gelen yazılı bildirime göre Yavuz Üsteğmen açığa alındı ve ikinci bir emire kadar onu göreve alınmaması istendi. Bu sözler, Yavuz Üsteğmen için olduğu kadar arkadaşlarını üzmüştür. İşte Söz yeni bölüm fragmanı...