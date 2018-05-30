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 SÖZCÜ GAZETESİ DAVASI

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 11:35 | Son Güncelleme

  * Sanıklar hakkındaki adli kontrol kararlarının devamına karar verildi Haber: Özden ATİK  / İstanbul, DHA Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay ile 3 sanığın yargılandığı davada mahkeme 2 sanık hakkındaki adli kontrol kararlarının kaldırılması talebini reddetti.

* Sanıklar hakkındaki adli kontrol kararlarının devamına karar verildi

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA
Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay ile 3 sanığın yargılandığı davada mahkeme 2 sanık hakkındaki adli kontrol kararlarının kaldırılması talebini reddetti. Mahkeme ayrıca sanık Burak Akbay hakkındaki yakalama kararının da devamına karar verdi.
İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Gökmen Ulu, Mediha Olgun, Yonca Yücekaleli ile hakkında yakalama kararı bulunan sanık Burak Akbay katılmazken sanıkları avukatları temsil etti.
Mahkeme Başkanı Kadir Alpar, dosyaya gelen evrakları okudu. Söz alan sanık avukatlarından Celal Ülgen, "Son dönemde yeni kuşak FETÖ'cüler ortaya çıktı. Bu kişiler FETÖ'cü olmayan kişileri, FETÖ'cü olarak göstererek suçlamalar yapmaktadır. Ayrıca tanık beyanları aslında her şeyi ortaya çıkarmıştır. Başta Fehmi Koru olmak üzere diğer gazeteci tanıklar hazırlık aşamasındaki ifadelerinin dışına çıkarak Sözcü Gazetesi ile FETÖ arasında herhangi bir ilişki bulunmadığını açıkça belirtmişlerdir. İddianamede belirtilen bütün savlar çürütülmüştür. Müvekkilimiz Burak Akbay hakkında verilen yakalama kararı usulen hatalı olmuştur. Müvekkil tutuklama baskısı altında yurtdışında bulunmaktadır.Bu nedenle hakkındaki yakalama emrinin kaldırılmasını talep ederim" dedi. Diğer sanık avukatları da müvekkillleri Mediha Olgun ve Gökmen Ulu hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının kaldırılması talebinde bulundu.

DURUŞMA 7 KASIM'A BIRAKILDI
Sanıklar Mediha Olgun ve Gökmen Ulu hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının kaldırılmasını talebini reddeden mahkeme heyeti, sanık Burak Akbay hakkındaki yakalama emrinin infazının da beklenmesine karar verdi. Duruşma 7 Kasım tarihine ertelendi.

İDDİANAME
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan 73 sayfalık iddianamede, gazetenin sahibi firari şüpheli Burak Akbay'ın "Silahlı terör örgütünü yönetme" ve "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 16,5 yıldan 30 yıla kadar hapsi istenirken; gazetenin İzmir muhabiri Gökmen Ulu ile eski İnternet Sorumlu Haber Müdürü Mediha Olgun ve Mali İşler Müdürü Yonca Yücekaleli'nin ise "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçlarından 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisleri talep ediliyor.

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