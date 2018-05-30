Sözcü gazetesi sahibi ve çalışanları hakkındaki dava

Firari sanık Burak Akbay hakkındaki yakalama kararının kaldırılarak beraat edilmesi gerektiğini savunan Ülgen, tutuksuz sanıklara yönelik adli kontrol kararının da kaldırılmasını istedi.

Ülgen, dava kapsamında dinlenilen bazı tanıkların, soruşturma aşamasında verdikleri beyanların dışına çıkıp Sözcü gazetesi ile FETÖ'nün ilişkilerinin bulunmadığını söylediklerini aktardı.

Duruşmada, söz alan sanıkların avukatlarından Celal Ülgen, son dönemde yeni kuşak FETÖ'cülerin ortaya çıktığını belirterek, bu kişilerin ilgisi olmayan insanları FETÖ'cü olmakla suçladıklarını savundu.

İSTANBUL (AA) - Sözcü gazetesinin sahibi sanık Burak Akbay'ın ''silahlı terör örgütünü yönetme'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarından 30 yıla, diğer 3 sanığın ise ''silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etme'' suçundan on beşer yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Diğer avukatların da beyanlarının ardından söz alan cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanıklarla ilgili adli kontrol kararları ile sanık Akbay'ın yakalama kararının devamına karar verilmesini talep etti.

Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti de firari sanık Akbay hakkındaki yakalama kararının infazının beklenmesine hükmetti.

Tutuksuz sanıklarla ilgili adli kontrol tedbirlerinin devamını kararlaştıran mahkeme, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Burak Akbay'ın ''silahlı terör örgütünü yönetme'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarından 16,5 yıldan 30 yıla kadar, Mediha Olgun, Bekir Gökmen Ulu ve Yonca Yücekaleli'nin ''silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etme'' suçundan 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

