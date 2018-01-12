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Sözcü'den köşe talep eden Gökçek'e yanıt

GÜNCEL HABERLERİ | 12.01.2018 08:04 | Son Güncelleme 52 dakika önce

Sözcü, gazetede köşe yazarlığı isteyen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e cevap verdi: "Söz konusu olamaz."

Sözcü gazetesinin başyazarı Rahmi Turan, Tokmak isimli köşesinden, Sözcü’de köşe yazarı olmak isteyen Melih Gökçek’e yanıt verdi.

Gökçek: Sözcü'de köşe yazmayı çok isterim

Yazısında “Dün yer yerinden oynadı sanki… SÖZCÜ okurlarında bir telaş, bir endişe!” diyen Turan şu ifadeleri kullandı:

“’Ne oluyor? Melih Gökçek SÖZCÜ'de mi yazacak? Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı biri SÖZCÜ'de nasıl yazar?’ diye soran sorana… Binlerce okur nasıl böyle bir duyguya kapıldı? Saygı Öztürk, hiçbir gazete ile konuşmayan Gökçek'le görüşerek bir gazetecilik başarısı elde etmişti.

Haber SÖZCÜ'de; ‘AKP'nin dışladığı Melih Gökçek, yaşadıklarını SÖZCÜ'ye anlattı. Ankara Belediye Başkanı iken SÖZCÜ ile yıldızı barışmayan Gökçek, her kesimden mağdurun sesi olan SÖZCÜ'ye içini döktü’ başlıklarıyla yayınlandı. Gökçek'in ‘SÖZCÜ yönetimi uygun bulursa SÖZCÜ'de yazmayı çok isterim. Çok maaş da istemem. Başka yerden de teklif geldi ama tercihim SÖZCÜ olur’ sözlerine yer verildi.”

'DÜNYA GÖRÜŞÜMÜZ ÇOK FARKLI'

“Bu bizim demokratik anlayışımızdı” diyen Turan “Herkes bir istekte bulunabilir. Bu, insanların doğal hakkıdır. Tüm AKP'lilerin günün birinde Melih Gökçek gibi doğruyu bulacağı düşüncesiyle SÖZCÜ o sözlere yer verdi” dedi.

Gökçek’in yazarlık talebine ise Rahmi Turan şu yanıtı verdi: “Melih Gökçek'le dünya görüşümüz ve demokratik anlayışımız çok farklıdır. Tabii ki onun SÖZCÜ'de yazması diye bir şey söz konusu olamaz!”

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Anahtar Kelimeler:
Melih Gökçek Sözcü Ankara

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Okuyucu Yorumları 45 yorum
Melih Gökçek ne işin var satılmışların vatan hainlerinin köşesinde ?
@unforg zaman gazetesinde mi yer alsın bir zamanlar sizin gibi
aynaya baksana yorumun çok yakışır haburda pkk lıları davul zurnayla karşılanmıştınızya bu yeter sana
@unforg Sen kimsinde hadsiz hadsiz konuşuyorsun. Kimlerin uşağısın sen mal herif...
''Akşam-Sabah-Yeni Şafak-Star- Yeni Akit- vs'' bunlardan biri muhakkak bu şahsa ekmek parası verir...
@syilmaz8591 NE YAZACAKMIŞKİ. TEKMEYİ NERESİNE YEDİĞİNİMİ..? FETÖYE DAĞITTIĞI PARSELLERİMİ...!
sabah sabah hiç gülesim yoktu. sözcünün cevap efsane :))))
GÖKÇEĞİN YAZABİLECEĞİ OKADAR ÇOK GAZETE VAR Kİ ... NE DİYE SÖZCÜ ....
GÖKÇEK BU NE ÖLÇEK:)
vatan haini sözcü
cehape nin yayın organı olduğunuzu da böylece tasdiklemiş oldunuz. Birde "tarafsız basınız" derler. "TARAFIMIN KENARI" yahudi sözcü.
Gökçeğe yakıştıramadım demokrasi Atatürk karşıtı tutarsız bir basın organında nasıl yazmak ister şaşırdık.
@sevgidolu3434 Gökçek zaten öyle bir şey yapmaz keklemiş bunları baksana telaş basmış bile paçaları tutuşmuş :)
@dpfojj Haklısın ihale ve rant yok diye yanaşmaz gökçek
tam tersi yazacağı tek gazete yok. keşke kabul edilseydi de demokrasiyi biz öğretseydik onlara. anlarlardı nasıl bir nimettir özgürlük.
Sana burda yer yok. baska kapiya. ikile
yakışır ikiside seviyesiz ve çamur.
gokcek in aklinda cinlik var sozcu okuyan bak yandas gazete olmus dedirttirecek betaz kagida kucuk bir kara lemem noktasi tum jagidi kirletir o gitsin akit te tazin tam onun tarzi genel mudyr bile yaparlar
lan gökçek sen git osmanlı sporunu kurtar 1.lige gidiyo hasta osmanlı
Gökçek bence yazsın. Bir hırsızın hatıra defteri ismini verebilir köşesine
Melih iş arıyorsan iş kurlar ne güne duruyor git hemen başvur belki bir iş çıkar sanada :))
İMELIHİ AMMA SİLDİ DINCİ BASIN VAY BEE
yalakalık hayat tarzı olmuş biri nasıl oluğ ta kalem tutacak
ÇALMA ,YÜZSÜZLÜK, YAVUZ HIRSIZ EV SAHİBİNİ NASIL BASTIRIR KONULARINDAKİ İHALELER YOSUZLUKLAR BİRİKİMLERİNİ PAYLAŞACAKTI. OLMADI SÖZCÜ ÇOK BÜYÜK KİTLE KAYBETTİN.
Gökçe yine hinlik,cinlik,provakatörlük peşinde..Güvenilmez..SÖZCÜ gazetesinde yazı yazmasına izin verilmemeli..
İTİRAFÇI OLARAK YAZICAKSA BENSE SÖZCÜ DE YAZSIN
NASIL BİR ÜLKEDE YAŞAMAK İSTİYORSUNUZ: BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN OLMADIĞI,MİLLİ GELİRİN ADALETLİ BİR ŞEKİLDE PAYLAŞILMADIĞI,HİÇBİR ŞEKİLDE ELEŞTİRİNİN KABUL EDİLMEDİĞİ,AYRI GÖRÜŞTE OLANLARIN TERÖRİST,DARBECİ İLAN EDİLDİĞİ,HER GÜN GÜNDEMİN DEĞİŞTİĞİ ,KANUN YERİNE "KHK"-LARIN HÜKÜM SÜRDÜĞÜ,AYRIŞTIRILAN VE MECLİSİN DEVRE DIŞI KALDIĞI UMUDUN YOK OLDUĞU BİR ÜLKEDE Mİ,YOKSA DEMOKRASİNİN,EŞİTLİĞİN,ÇOK SESLİLİĞİN,SAYGININ,SEVGİNİN,ANLAYIŞIN,İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN VE EN ÖNEMLİSİ DE ADALETİN OLDUĞU BİR ÜLKEDE Mİ?HİÇBİR BASKI ALTINDA KALMADAN HÜR İRADENİZİ KULLANARAK KARARINIZI VERİN LÜTFEN!!!.
İ.Melih düştüğü durumun farkında, şimdi sığınacak yer arıyor, yediklerini yakında parsel parsel yumurtlayacak, kendi yarattıkları ejderhaya yem olmamak için koşe bucak kaçışmaya başladılar,
CAMİ DUVARI
Gökçek ve Fışkiyeli fantaziler
benim kanaatime göre bazı at gözlüğü takmış olanları aydınlatma maksadıyla Sözcü tercih etmiş olabilir
benim kanaatime göre at gözlüğü takmış olan bazı vatandaşlarımızı aydınlatmak maksadıyla Sözcü tercih etmiş olabilir
ben olsaydım izin verirdim anlatacağı çok şey olmalı
israil gazetesi köşe verir mi doğruları yazarsın sonra aman he
gökçek sözcüde ekmek kemik bulamassın rantı olmayan gazete şansını yeni şafak akit sabah akşam güneş takvim gibi gazetelerde ara sözcüyü bari kirletmeyin be
AKİT Gazetesi Yılmaz ÖZDİL'i alsın şartsız şurtsuz. aynı şekilde SÖZCÜ'de GÖKÇEK'i alsın.
Gokcek in çok yazacakları vardır bundan eminiz. Ama gerek yok.Biz zaten sizlere doyduk.Gidin varliklarınizı harcayın.Dunyayi gezin mesela.
Elbette Atatürk ve Cumhuriyete Karşı olanlar Yıllardır Talan Yapanlar Sözcü ve benzerlerinde asla Yer alamazlar Entrikalarla Başkentin Bedeyesine Başkan olursun ama asla sözcü gazetemizde olamazsın yazamazsın
sözcü gçkçeğe köşe verrmi döt korkusu var sözcüde
güldüm
işsizmi kalmış bu apaçi, neden yandaş medya denen gazetelere başvurmuyor, yoksa artık öküz öldü ortaklık bozuldu mu?
hikaye yalan haber gökçek de o gazateye yazacak toto yok
haysiyet ve şeref iyiki para ile satılmıyor..
Belki itirafname yazardı belki de iyi olurdu
Doğru sizseniz bu ülkenin vay haline
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