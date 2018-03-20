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Sözde "Uşak Sıkıyönetim Komutanı" Keskinkılıç'ın yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 15:19 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında sözde "Uşak Sıkıyönetim Komutanı" olarak tayin edilen eski jandarma albay Şahin Keskinkılıç'ın yargılandığı davaya devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında sözde "Uşak Sıkıyönetim Komutanı" olarak tayin edilen eski jandarma albay Şahin Keskinkılıç'ın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından yargılanan tutuksuz sanık Keskinkılıç ve avukatı katıldı.

Önceki savunmalarını tekrar ettiğini ve avukatının beyanlarına katıldığını belirten Keskinkılıç, haklarının iade edilerek beraatini talep etti.

Sanık avukatı, iddianamedeki delillerin Keskinkılıç’ın baba evinde bulunduğunu ve bu delillerin Keskinkılıç'a değil, kardeşine ait olduğunu, sanık aleyhine açık, kesin, somut delil bulunmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, dijital materyallerin incelenmesine, sanık hakkında uygulanan yurt dışı yasağının devamına ve kolluk kuvvetine imza şartının her ayın birinde olacak şekilde uygulanmasına karar verilmesini talep etti.

Daha sonra ara kararı açıklayan mahkeme başkanı, sanık hakkında yurt dışı çıkış yasağının devamına, yargılamanın geldiği aşama dikkate alınarak imza şartının kaldırılmasına hükmedildiğini açıkladı.

Duruşma, 10 Temmuz’a ertelendi.

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14. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Şahin Keskinkılıç uşak

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