Sözen ve Gündüz’den Siirt’teki saldırıya kınama

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Siirt’in Eruh ilçesi kırsalında 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu 7 güvenlik görevlisinin ise yaralandığı saldırıyı kınadı.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Siirt’in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarının düzenlediği ve 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu, 7 güvenlik görevlisinin yaralandığı saldırıyla ilgili ortak açıklama yaptı. Açıklamada, “Bu hain alçak ve şerefsizce saldırıyı yapan PKK terör örgütü mensuplarını, onlara destek verenleri, savunanları lanetliyoruz. Şehitlerimiz geride gözü yaşlı eşler, anneler, babalar, onlarca boynu bükük yetim çocuklar bırakmıştır. 6 ailemizin ocağına ateş düşmüştür. Şehitlerimizin şehadeti bizleri derinden üzmüş ve yaralamıştır. Acılı ailelerimizin acısını yüreğimizde hissediyor ve paylaşıyoruz. Afrin’de çok büyük darbeler yiyen ve TSK karşısında tutunamayan terör örgütü son çırpınışlarının ifadesi olarak sağa sola saldırıyor. Bugünkü saldırıyı da bu kapsamda değerlendirmek lazım. Güvenlik güçlerimizin karşısına çıkacak gücü ve cesareti kalmayan hain alçak terör örgütü havanın yağışlı ve sisli olmasından yararlanarak bu hain ve alçak saldırıyı yapmıştır. Bu hain ve alçaklar bilmelidir ki, bu çırpınışları işe yaramayacak ve yok olup gideceklerdir. Şehitlerimizin intikamı en kısa sürede alınacak, bu hainler nereye kaçarlarsa kaçsınlar etkisiz hale getirileceklerdir. Afrin’e düzenlediğimiz Zeytin Dalı Harekatı’nda Kürt kökenli 240 güvenlik korucumuzun yer alması terör örgütlerinin ve onları savunanların planlarını bozmuş, Kürtlere katliam yapılıyor tezini çürütmüştür. Bunu bilen gören PKK son zamanlarda korucularımıza olan saldırılarını artırmıştır. PKK terör örgütü asla Kürtlerin dostu savunucusu değildir, olamaz. Bugün şehit olan 6 korucumuzun tamamı Kürt kökenli vatandaşımız. Sözde Kürtleri desteklediğini iddia eden ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri bu olayı kınayacaklar mı? Kürt kökenli güvenlik korucularımızı savunacaklar mı? Korucular şehit olunca susan dilsiz şeytan ABD ve diğer ülkeler iki yüzlüdür, haindir ve terör sevicidir. Kürt kökenli korucuları şehit eden bu alçak zihniyet asla Kürtlerin temsilcisi değildir. Bunlar kiralık katil ve kalleşler sürüsüdür. Bunlar satılık ve maşadırlar. Bunlar ABD ve dış güçlerin maşasıdırlar. Bunların bu topraklarda barınmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunlar kendilerince bu hain saldırıları yaparak bizi korkutmaya, sindirmeye çalışıyorlar. Güvenlik korucuları olarak bu şehitlerimizin asla kanını yerde bırakmayacağız. Bu mücadeleden şehit ve gazi verme pahasına asla vazgeçmeyeceğiz. Bu şehitlerimiz ve gazilerimiz PKK’ya olan kin ve nefretimizi katbekat arttırmıştır. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu haklı mücadelemiz sürecektir. Biliyoruz ve inanıyoruz ki biz ölünce şehit oluyoruz. Alçak PKK’lılar geberince leş oluyorlar. Bu vesilelerle şehitlerimize tekrar Allah’tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” denildi.