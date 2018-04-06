Sözen, yaralı asker ve koruyucuları ziyaret etti

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz ve Güvenlik Uzmanı Dr. İmbat Muğlu terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırılarda yaralanan asker ve güvenlik korucularını tedavi gördükleri Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’nde ziyaret etti.
Yaralıların durumuyla ilgili Başhekim Op. Dr. Sedat Özkul’dan bilgi alan Genel Başkan Ziya Sözen ve beraberindeki heyet yaralılara acil şifalar diledi. Sözen, "Devlet olarak dimdik ayaktayız. Bu saldırılar bizim ne gücümüzü tüketir ne de terörle mücadeledeki azmimizden vazgeçirir. Sonuna kadar terörle mücadele edeceğiz” dedi.
Sözen, saldırıda yaralanan güvenlik güçlerinin bir an önce sağlığına kavuşması için her türlü imkanın seferber edildiğini de sözlerine ekledi.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!
Rusya'dan 'İngiltere'ye ateşle oynuyorsunuz' uyarısı
Kayseri'de korkunç olay! Baba ve 12 yaşındaki oğlu öldürüldü
Reza Zarrab’ın rüşvet verdiği gardiyan tutuklandı
'Gökçek'in izleri siliniyor mu?' sorusuna dikkat çeken yanıt
Canan Karatay o soruyu duyunca gözyaşlarını tutamadı
Meral Akşener'in A Takımı belli oldu! O isimlerin üstü çizildi
Eskişehir'deki üniversitede katliam
Ölümcül hastalığını tesadüfen köpeği fark etti! Her hapşırdığında bakın ne hale geliyor
Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı
Facebook skandalından Türkiye'de kaç kişi etkilendi? Resmen açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum