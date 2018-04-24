Sözen’den CHP’li Özgür Özel’in sözlerine tepki

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’in dün TBMM’de yaptığı açıklamalara tepki göstererek, "Cumhurbaşkanının ve Başbakanın 15 Temmuz darbe gecesi gösterdiği kahramanlık ve dik duruş ortadayken Özgür Özel’in 80 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının gözlerinin içine baka baka yalan ve iftira atması asla kabul edilemez" dedi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’in dün TBMM Genel Kurulunda 15 Temmuz gecesi yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Özel’in haddini aştığını söyleyen Sözen, "Özel’in Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza yönelik sözleri yalandır, iftiradır, ahlaksızlıktır. Özgür Özel, bu çirkin sözleri ile haddini ve maksadını aşmıştır. Özgür Özel bu sözleri ile FETÖ’nün kucağında olduğunu, onların borazanlığını yaptığını bir kez daha göstermiştir" ifadelerini kullandı.

"Darbe gecesi gösterilen kahramanlık ortada"

Sözen, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı ve Başbakanın gösterdiği kahramanlık ve dik duruşun ortada olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu ortadayken Özgür Özel’in 80 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının gözlerinin içine baka baka yalan ve iftira atması asla kabul edilemez. Özgür Özel bu sözleriyle alçak ve hain FETÖ terör örgütünün değirmenine su taşımış onların ağzıyla konuşmuştur. Özgür Özel 15 Temmuz gecesi kimin nerede saklandığını merak ediyorsa kendi genel başkanına sorsun. Bu merakını fazlasıyla giderecektir. Çünkü bütün Türkiye olarak 15 Temmuz gecesi CHP Genel Başkanı’nın kimlerin evinde nerede kahve yudumlayarak televizyon seyrettiğini hepimiz biliyoruz. Özgür Özel ve CHP’nin içerisindeki bazı kişiler adeta bu tavırlarıyla terör örgütlerinin sözcülüğüne soyunmuşlardır. FETÖ siyaseten yapmak istediği manevraları, söylemek istediği sözleri CHP’nin üzerinden çok rahatlıkla yapmaktadır. Türkiye siyasi tarihine kara bir leke olarak geçecek milletvekili kiralama yöntemini Türkiye’de ilk uygulayan partide isminde Cumhuriyet olan ama kendisi asla Cumhuriyet’in değerleri ile bağdaşmayan CHP tarafından yapılmıştır. 15 milletvekilinin CHP’den İYİ Parti’ye transfer olması bir FETÖ uygulamasıdır. FETÖ’nün talimatları ile gerçekleşmiştir. Aziz milletimiz bu gerçekleri görüyor. Zamanı geldiğinde de CHP’ye demokratik yollarla en iyi cevabı verecektir. Özgür Özel ve arkadaşları Türkiye’de halkımızın yüzde 52’sinin oylarını almış Cumhurbaşkanımıza iftira atmaktan ve hakaret etmekten vazgeçsin. Cumhurbaşkanımız asla yalnız değildir ve asla sahipsiz değildir. Bu aziz milletimiz yeri ve zamanı geldiğinde Özgür Özel ve böylelerine dersini vermesini, haddini bildirmesini çok iyi biliyor. Özgür Özel ve saz ekibi bilmelidir ki bu ülkede kendini Cumhurbaşkanımıza feda edecek milyonlarca vatan sevdalısı vardır. Millet olarak Özgür Özel’i haddini bilmeye davet ediyoruz."