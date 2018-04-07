Sözen’den CHP’ye tepki

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) tepki göstererek, "Bu başarıyı kazanan askerler kimin askeri?" dedi. Hatay Reyhanlı’daki sınır karakoluna giden sanatçı, sporcu ve gazetecilere yönelik CHP’nin başlattığı tartışmaların hakarete varan boyutlara ulaştığını belirten Sözen, CHP’nin kime hizmet ettiğini anlayamadıklarını söyledi. Başkan Sözen, "CHP’nin başlatmış olduğu tartışma, eleştiri sınırlarını aşmış, askerimize moral vermeye gidenlere yönelik hakaret boyutuna varmıştır. CHP’nin bu tavrını, bu tutumunu anlamakta gerçekten zorluk çekiyorum. Konuyu anlamak için CHP’ye sormak istiyorum. Zeytin Dalı Harekatı’na katılan asker ABD askeri mi, Rus askeri mi, Yunan askeri mi? Yoksa hepimizin onur ve gururu olan Türk askeri mi? Bu başarıyı kazanan askerler kimin askeri? Sanatçıların tebrik ettiği, kutladığı askerler kimin askeri? Sizi bu kadar öfkelendiren nedir acaba? Askerlerimizin başarısız olmasını beklerken başarılı oldukları için mi bu kadar rahatsız oldunuz? Askerlerimizin başarısız olması için size bir yerlerden emir mi verildi?" dedi.

"CHP bu ülkeye yazık ediyor"

CHP’nin tutum ve tavrıyla bu ülkeye yakışmayan hareketler içinde olduğunu belirten Ziya Sözen, CHP’nin bu ülkeye yazık ettiğini söyledi. Başkan Sözen, "CHP gerçekten bu ülkenin değerleriyle savaşıyor. CHP gerçekten bu tutumuyla biz şehit ve gazi ailelerini incitiyor. CHP bu tutumuyla toplumu şucu, bucu diye ayrıştırıyor. CHP bu tutumuyla aslanlar gibi savaşarak Zeytin Dalı Harekatı’nı kazanan Mehmetçiğimizin moral ve motivasyonunu bozuyor. Son zamanlarda HDP ile kol kola yürüyen, cezaevinde cezaları kesinleşmiş terör destekçisi sözde HDP milletvekillerini ziyaret eden CHP’lilerin kim veya kimlere yaranmaya çalıştığını anlamakta zorluk çekiyorum. CHP bu tutum ve davranışlarıyla cumhuriyetin kurucu değerlerinden hızlıca uzaklaşıyor. CHP bu tutumuyla Atatürk’ün kurduğu CHP’nin mirasını tüketiyor. Atatürk’ün kurduğu bir partinin yöneticilerinin Atatürk’ün kurmuş olduğu Cumhuriyeti, devleti yıkmaya çalışan, teröristleri destekleyen bir siyasi harekatın temsilcileriyle nasıl kol kola yürüyor? Peki CHP bütün bunları niye yapıyor? Tabi ki de CHP bunları siyaseten yapıyor. CHP bütün bunları Erdoğan düşmanlığı üzerinden yapıyor. CHP Erdoğan düşmanlığı yapayım derken, ordumuza, milletimize ve devletimize düşmanlık yapıyor. Vatan için canlarını feda eden şehitlerimizin ailelerini incitiyor. CHP, Erdoğan düşmanlığı yapayım derken toplumu kutuplaştırıyor, toplumu ayrıştırıyor ve tehlikeli bir oyun oynuyor. CHP, Erdoğan düşmanlığı yapayım derken Türkiye düşmanlarının değirmenine su taşıyor. CHP’nin bu yaptıkları ayıptır, günahtır, yazıktır. CHP bu tutumuyla telafisi güç tahribatlar oluşturuyor. CHP bu tutumundan, bu tavrından ve gittiği bu yanlış yoldan dönmelidir. CHP’nin bu tutumundan sadece CHP değil, ülkemiz, devletimiz, milletimiz, ordumuz, dolayısıyla hepimiz zarar görüyoruz. Birliğe, beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde CHP’yi Türkiye’nin menfaatlerinin yanında yer almaya, milli konularda hassas davranmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.